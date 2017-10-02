ИФНС не отправит ответ на вашу электронку, потому что это небезопасно

0

За 9 месяцев 2017 года в налоговые органы Амурской области поступило более 4800 обращений от пользователей электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта ФНС по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов. Около 10% обращений содержат просьбу направлять ответ только на ящик электронной почты в Интернете.

В УФНС напомнили, что в соответствии со статьей 102 НК сведения в отношении физлица, за исключением общедоступных (данные об ИНН, суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, мерам ответственности за эти нарушения), составляют налоговую тайну.

Налоговые органы не могут гарантировать сохранность информации, отправляемой по электронной почте на серверы почтовых сервисов (yandex, mail, gmail и т.п.). Поэтому развернутый ответ со сведениями, составляющими налоговую тайну, отправляется на адрес места жительства налогоплательщика по почте, либо выгружается в Личный кабинет налогоплательщика и подлежит скачиванию. При этом полностью обеспечивается сохранность конфиденциальной информации.