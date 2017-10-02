За что стали штрафовать предпринимателей? Новые штрафы и помощь прокуратуры
02.10.17 10:59
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Компания «Такснет» в своем блоге на «Клерке» рассказывает, какие новые штрафы могут ждать предпринимателей.
- Как отбиться от штрафа по анонимной жалобе?
- Какую новую статью хотят внести в КоАП?
- И чем опасны гражданско-правовые договоры?
Обо всем этом читайте в новом посте в блоге компании «Такснет».Чтобы не пропускать новости компании «Такснет», подписывайтесь на их блог на «Клерке». Нажмите на кнопку «Подписаться», перейдя сюда.