Перечень необлагаемых налогом на прибыль доходов изменен

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Очередные поправки внесены в Налоговый кодекс. Президент РФ подписал Федеральный закон от 30.09.2017 N 286-ФЗ.

Законом скорректирован перечень доходов, не учитываемых при налогообложении прибыли — в него включены невостребованные дивиденды, восстановленные в составе нераспределенной прибыли и исключены вклады участников на увеличение чистых активов.

Плата концедента по концессионному соглашению, полученная в виде денежных средств, отнесена к внереализационным доходам и подлежит учету в порядке, предусмотренном для субсидий.

В отношении НДПИ предусмотрено право налогоплательщика с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2020 г. применять налоговый вычет при добыче горючего природного газа в Черном море.



Уточнен порядок исчисления налога в отношении имущества, по которому налоговая база определяется как его кадастровая стоимость (в случае изменения стоимости исчисление суммы налога (авансового платежа) по текущему налоговому периоду осуществляется исходя из кадастровой стоимости, определенной на день внесения соответствующих сведений в ЕГРН).



Уточнен порядок определения налоговой базы по земельному налогу в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования или перевода из одной категории земель в другую, а также порядок подтверждения физическими лицами права на льготу.

Из перечня объектов в части уплаты налога на имущество физлиц исключено понятие «жилое помещение».

Поправки в ступят в силу с 1 января 2018 года.