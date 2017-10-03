ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера

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Постоянный участник нашего форума посетовал, что его пожилому родственнику после увольнения так и не был произведен перерасчет пенсии, хотя прошло уже немало времени.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам не проводили. Обещано было, что проведут после увольнения , сразу на все проценты, которые "заморозили". а теперь вопрос: когда?

Тесть уволился в мае. Никакой индексации, кроме пресловутых "4 пенсионных баллов" в августе он не увидел по сей день.

Риторический вопрос - за каким накоем сдаются ежемесячные СЗВшки ответа не требует. Чтобы было чем заняться этим бездельникам бухгалтерам. Не иначе. А то целыми днями чаи гоняют...по интернету. Так ведь?

- YUM

Напомним, в настоящее время после увольнения пенсионер получает проиндексированную пенсию, но происходит это только спустя 4 месяца. Так, при увольнении в мае 2017 проиндексированная пенсия должна быть выплачена в сентябре. Дело в том, что если пенсионер уволился в мае, форму СЗВ-М, в которой он не будет фигурировать, работодатель сдаст в июле за июнь. Соответственно, ПФР в августе вынесет решение о выплате с 1 сентября 2017 года пенсии с учетом индексации.

Однако с 2018 года этот порядок изменится и процесс индексации будет происходить быстрее. После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.

Принять участие в обсуждении этого вопроса можно в теме форума «Пенсия: счастливая сказка или грабёж среди бела дня?»