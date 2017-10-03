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Патенты для самозанятых лиц спасут бюджет

03.10.17 00:09
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Члены Совета Федерации предлагают вводить патентную систему для самозанятых граждан, считая, что это позволит легализовать их деятельность и упорядочить собираемость налогов.

«Перед нами стоит задача найти резервы дополнительных доходных поступлений, сохранив на неизменном уровне фискальную нагрузку на налогоплательщиков. Один из таких резервов — сокращение теневого сектора экономики», — заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на слушаниях в понедельник, посвященных проекту бюджета-2018.

Она отметила, что ещё в конце декабря 2013 года глава государства дал поручение правительству определиться с правовым статусом «самозанятых» граждан. «Совет Федерации неоднократно обращался к этому вопросу. Мы были против концепции 401 закона. Закон принят, но не работает», — передает РИА Новости слова сенатора.

«На 1 августа в налоговые органы было подано меньше 300 заявлений о регистрации. Совет Федерации предлагает введение в этой сфере патентного налогообложения. Необходимо окончательно решать данный вопрос и вводить эту категорию граждан в правовое поле», — уверена Матвиенко.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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