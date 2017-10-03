Обновились программы «Налогоплательщик ЮЛ» и «Tester»

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На сайте ГНИВЦ размещено обновление программы «Налогоплательщик ЮЛ» до версии 4.54.3.

Программа предназначена для автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчётности, расчета страховых взносов, справок о доходах физлиц, специальных деклараций (декларирование активов и счетов), документов по регистрации ККТ и других.

Кроме того, там же можно скачать и версию 2.110 программы «Tester» (программа проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности).