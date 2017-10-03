Где снизили налог на имущество физлиц

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Налог на имущество по ставке 0,301% вместо прежних 2% будут платить жители одного из городов Иркутской области.

На внеочередном заседании Думы Ангарского городского округа принято решение от 20.09.2017 №325-40/01рД об изменении ставок налога на имущество физлиц для отдельных объектов налогообложения.

В частности, для жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат) с суммарной инвентаризационной стоимостью более 1,5 млн рублей устанавливается единая ставка налога - 0,301%. Ранее ставки налога были установлены в диапазоне от 0,5% до 2% в зависимости от стоимости объектов налогообложения.

Снижение ставки коснулось также гаражей и машиномест с суммарной инвентаризационной стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей: вместо 2% она также составила 0,301%.

Данные изменения вступили в силу с момента официального опубликования данного решения (25.09.2017) и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

Изменение ставок налога на имущество позволит значительно снизить налоговую нагрузку на граждан, сообщает УФНС региона. Всем собственникам указанных категорий недвижимости ИФНС произведет пересчет налога за 2016 г. По предварительным данным это коснется как минимум 5 тыс. граждан.

Получить уточненное налоговое уведомление жители г. Ангарска могу непосредственно в налоговой инспекции, а также его направят почтой. В настоящий момент перерасчет налога уже произведен, информация о суммах платежа в Интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» изменится через 15 дней.