Покупателей обяжут платить НДС за поставщиков

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Возможно, платить НДС будут не поставщики, а покупатели в качестве налоговых агентов. Такие нововведения содержатся в законопроекте, подготовкой которого занимается Минфин.

В своем письме № 03-07-14/51894 от 14.08.2017 Минфин сообщает, что в настоящее время разрабатывается законопроект о возложении обязанностей по уплате НДС на покупателей - налоговых агентов при реализации отдельных видов продукции, в частности, лома и отходов черных и цветных металлов, сырых шкур и др.

Принятие указанного законопроекта рассматривается как эксперимент, по итогам внедрения которого можно будет сделать вывод о целесообразности его более широкого применения.

Напомним, ранее сообщалось, что ФНС прорабатывает вопрос введения института налогового агента, в частности, в кожевенном производстве. В рамках автоматизированного контроля операций контрагентов в системе АСК НДС- 2 налоговыми органами выявляются разрывы в цепочках продавец-покупатель. При этом существует неопределенность и неуверенность добросовестных компаний в праве на вычет НДС, которые не могут отвечать за исполнение налоговых обязательств всех контрагентов в цепочке.

Поэтому ФНС решила обратиться к опыту Евросоюза при администрировании НДС в отраслях, в которых наблюдается наибольший риск мошенничества с налогом. Этот механизм делает невыгодным многоступенчатые перепродажи с целью уклонения от уплаты налога, поскольку налог «не попадает в цепочку», а к вычету при таких продажах можно заявлять только тот НДС, который исчислен самим покупателем – налоговым агентом.

Отметим, эта информация вызвала интерес читателей нашего форума, которые уже сейчас обеспокоены возможными нововведениями.

Как это будет выглядеть в оптовой торговле, например, когда несколько посредников в цепочке?

- ВаляЧел

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