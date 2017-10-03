Как правильно заполнить адрес в счете-фактуре
C 1 октября 2017 года, в соответствии с правилами заполнения счета-фактуры в строках 2а и 6а необходимо указывать все элементы адреса покупателя и продавца, напоминает УФНС по Архангельской области.
- для юридических лиц указывается адрес, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения юридического лица;
- для ИП указывается место жительства, указанное в ЕГРИП.
До этого в этих строках отражалось место нахождения продавца и покупателя в соответствии с учредительными документами.
Налоговики рекомендуют налогоплательщикам заранее сверить информацию об адресе контрагентов, содержащуюся в учетной (бухгалтерской) системе, с данными из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и указывать в реквизитах счета-фактуры полный адрес, в том числе почтовый индекс, наименование и тип субъекта РФ, название населенного пункта, улицы, номер дома, строения, корпус.
Сведения о юрлицах и ИП размещены на сайте ФНС и доступны в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Бесплатно получить сведения в электронной форме позволяет сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».
Добавим, вопрос заполнения счета-фактуры в части адреса активно обсуждают участники нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на сайте Facebook.
Покупатели начали рассылать поставщикам письма с просьбой актуализировать данные об адресе:
«Уважаемые покупатели/поставщики/дилеры/клиенты/партнёры и просто хорошие люди напоминаю вам, что с 01/10/2017 вступает в силу Постановление Правительства РФ от 19/08/17 (№ 981).
Вкратце: счета-фактуры нового образца.
В строках с адресами указывается адрес, как и в ЕГРЮЛ. Можно глянуть свой адрес тут: https://egrul.nalog.ru/
Допустим там стоит: ООО „РОГА И КОПЫТА“ адрес: 117152, ГОРОД АРБАТОВ, ШОССЕ ЛЕНИНА, ДОМ 1, КОРП. 2 СТР. 3, КОМНАТА 4.
Неправильно писать: „г. Арбатов“, „Ленина ш.“, „д.1“, „к.2“, „комн.1“ и так далее.
Просим вас исправить у себя наш адрес в учетных программах, 1С и тд и тп.
Если это не исправить, то концовка такова: покупатель будет лишен возможности принять суммы НДС к вычету.
Просим вас проверять документы, выданные нами. Исправления будут вручную и возможны опечатки/ошибки и тд. Сразу исправим.»