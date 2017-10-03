Как правильно заполнить адрес в счете-фактуре

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C 1 октября 2017 года, в соответствии с правилами заполнения счета-фактуры в строках 2а и 6а необходимо указывать все элементы адреса покупателя и продавца, напоминает УФНС по Архангельской области.

для юридических лиц указывается адрес, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения юридического лица;

для ИП указывается место жительства, указанное в ЕГРИП.

До этого в этих строках отражалось место нахождения продавца и покупателя в соответствии с учредительными документами.

Налоговики рекомендуют налогоплательщикам заранее сверить информацию об адресе контрагентов, содержащуюся в учетной (бухгалтерской) системе, с данными из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и указывать в реквизитах счета-фактуры полный адрес, в том числе почтовый индекс, наименование и тип субъекта РФ, название населенного пункта, улицы, номер дома, строения, корпус.

Сведения о юрлицах и ИП размещены на сайте ФНС и доступны в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Бесплатно получить сведения в электронной форме позволяет сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».

Добавим, вопрос заполнения счета-фактуры в части адреса активно обсуждают участники нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на сайте Facebook.

Покупатели начали рассылать поставщикам письма с просьбой актуализировать данные об адресе: