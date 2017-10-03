«Клерк» рассказал на ТВ, за что его любят бухгалтеры

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К «Клерку» вчера приезжали из АПЛЮСТВ Медиахолдинг, которое называет себя «первым бухгалтерским телевидением». Корреспондент ТВ специально приехал в Краснодар к нам в офис, чтобы чтобы узнать, в чем секрет нашего портала.

О феномене «Клерка» и его многолетней популярности рассказал руководитель портала Борис Мальцев.

В интервью он объяснил, почему «Клерк» отличается от всех других бухгалтерских ресурсов и почему нам так важен не только редакционный контент, но и тот, что вы создаете сами — своим комментариями и постами в блогах.

Обязательно покажем вам интервью, когда его смонтируют.

Кстати, о начале работы Первого бухгалтерского ТВ, и, как нам показалось, не очень удачном выпуске новостей мы недавно рассказывали.