Клерк.Ру
 
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Как будем отдыхать в ноябре

03.10.17 17:37
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4 ноября вся страна отмечает День народного единства. «В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час», – рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

В результате в первую неделю ноября россиян ожидают три выходных дня – 4, 5 и 6 ноября , сообщает Роструд.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Клерк
Лёнка
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Alberto
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Клерк
historyfoto
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ToT
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Клерк
Натали Б
ToT, Вы писали:а куда дата делась? Вроде предыдущий (неделю назад примерно)немного другой был?! Р...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, не так. Вы должны будете заплатить НДФЛ. Но вам имущественный вычет не положен будет...
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Аноним
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Аноним
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<b>Модератор</b>
бух2007
зачем пенсионеру ИП набирать эти балы если после выхода на пенсию они уже никак не влияют на разм...
Все, что ИП надо знать про фиксированные взносы
Веселая бездельница
Mmmaximmm
Аноним, Вы писали: Пахнет заказухой какой-то, извините.  ага, Мое Дело было неверо...
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Аноним
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Обслуживающий
ToT
Смысла в таком редизайне не вижу.  Натали Б, ну ладно, нет, так нет. Не будем тогда менять....
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Аноним
а потом раз! и денежки сняты с применением пинкода. Держадель "Караул!" А банк "разгласили пинкод...
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Обслуживающий
ToT
а куда дата делась? Вроде предыдущий (неделю назад примерно)немного другой был?! Реклама, хорошо,...
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Энергия мысли
room111
И ещё: слишком большие картинки. Долго мотать.  Согласен, картинки не несут смысловой нагруз...
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Eifriger Klerk
Glawbuch
ToT, Вы писали:Погодите, так НДС вроде 13 процентов с 1 августа  Какого года?
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Аноним
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Аноним
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Аноним
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Аноним
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<b>Модератор</b>
Над.К
.е. свободы нет, а предприниматели есть? Я правильно вас понял?  Абсолютно. Наличие класса п...
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Аноним
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Клерк
mityai
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Натали Б
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