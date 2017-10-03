Как будем отдыхать в ноябре

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4 ноября вся страна отмечает День народного единства. «В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час», – рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

В результате в первую неделю ноября россиян ожидают три выходных дня – 4, 5 и 6 ноября , сообщает Роструд.