Список черных оффшоров сократится

0

На регистрации в Минюсте находится приказ ФНС, которым из списка государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Россией, исключаются Южная Корея и Британские Виргинские острова. О проекте приказа мы писали в июле. Вступить в силу документ должен с 1 января 2018 года.

Исключение из черного списка означает, что с нового года местные власти готовы предоставлять информацию о реальных владельцах зарегистрированных в этой юрисдикции компаний по запросам ФНС России на регулярной основе.

Поводом для исключения Британских Виргинских островов из черного списка стало полное «обеление» этого офшора в текущем году, пишет РБК. Для повышения прозрачности бизнеса власти страны предприняли целый ряд мер. Ключевая из них — в июле 2017 года в Британских Виргинских островах начал действовать централизованный реестр собственников бизнеса Система безопасного поиска бенефициарного владения (Beneficial Ownership Secure Search System, BOSS). В реестр заносятся данные всех зарегистрированных на островах бизнес-структур, включая имя, дату рождения и гражданство владельца. Из этого реестра и будет предоставляться информация по запросам российских налоговиков.

Эксперты отмечают, что на Британских Виргинских островах зарегистрировано несколько сот тысяч компаний и оперативно предоставить информацию по всем компаниям ​власти этой юрисдикции просто физически не смогут.​​ Поэтому резкого оттока из этого оффшора вряд ли стоит ожидать.