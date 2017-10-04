Клерк.Ру
 
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Список черных оффшоров сократится

04.10.17 00:39
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На регистрации в Минюсте находится приказ ФНС, которым из списка государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Россией, исключаются Южная Корея и Британские Виргинские острова. О проекте приказа мы писали в июле. Вступить в силу документ должен с 1 января 2018 года.

Исключение из черного списка означает, что с нового года местные власти готовы предоставлять информацию о реальных владельцах зарегистрированных в этой юрисдикции компаний по запросам ФНС России на регулярной основе.

Поводом для исключения  Британских Виргинских островов из черного списка стало полное «обеление» этого офшора в текущем году, пишет РБК. Для повышения прозрачности бизнеса власти страны предприняли целый ряд мер. Ключевая из них — в июле 2017 года в Британских Виргинских островах начал действовать централизованный реестр собственников бизнеса Система безопасного поиска бенефициарного владения (Beneficial Ownership Secure Search System, BOSS). В реестр заносятся данные всех зарегистрированных на островах бизнес-структур, включая имя, дату рождения и гражданство владельца. Из этого реестра и будет предоставляться информация по запросам российских налоговиков.

Эксперты отмечают, что на Британских Виргинских островах зарегистрировано несколько сот тысяч компаний и оперативно предоставить информацию по всем компаниям ​власти этой юрисдикции просто физически не смогут.​​ Поэтому резкого оттока из этого оффшора вряд ли стоит ожидать.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
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ToT
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ToT
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