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Как налоговики сделают начисления в КРСБ по уточненной декларации после ВНП

04.10.17 07:03
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Подать «уточненку» можно как во время ВНП, так и после нее.

При перерасчете налогоплательщиком сумм налога не учитываются результаты налоговых проверок, проведенных налоговым органом, за тот период, по которому налогоплательщиком производится перерасчет сумм налога. Такие разъяснения дает ФНС в письме № АС-4-15/16906@ от 25.08.2017.

В случае представления уточненной декларации в КРСБ отражается разница к доплате или уменьшению по отношению только к предыдущей декларации (первичной или предыдущей уточненной) за соответствующий период, без учета результатов проверок по предыдущим налоговым декларациям.

При этом, если к моменту ввода уточненной декларации в КРСБ были проведены решения по камеральным проверкам по предыдущим декларациям, либо решения по ВНП с учетом решений вышестоящих налоговых органов (судебных органов), в КРСБ проводится разница к доплате или уменьшению по отношению только к предыдущей декларации.

При этом при вынесении решения по результатам камеральной налоговой проверки уточненной декларации необходимо учитывать ранее начисленные суммы по ВНП.

Если представляется «уточненка» за период, в котором были проведены доначисления по камеральным или выездным налоговым проверкам, то кроме истребования налоговым органом пояснений в соответствии с п. 3 ст. 88 НК, рекомендуется также запросить у налогоплательщика пояснения по факту отражения результатов налоговых проверок в этой декларации.

В том случае, если из полученных пояснений налоговым органом установлено, что налогоплательщиком учтены результаты налоговой проверки по предыдущей екларации в представленной уточненной декларации в силу наличия объективных обстоятельств, то во избежание возникновения в КРСБ сумм необоснованной налоговой задолженности, при подтверждении налогоплательщиком в ходе камеральной проверки указанных объективных обстоятельств, сторнирование сумм, отраженных в КРСБ по уточненной налоговой декларации, производится на основании служебной записки начальника отдела камеральных проверок, согласованной с руководителем (заместителем руководителя) налогового органа.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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