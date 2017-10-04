Бухгалтеры путаются в учете имущества стоимостью от 40 до 100 тысяч

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Как известно, с 2016 года в налоговом и бухгалтерском учете стоимостные критерии для признания имущества основным средством разные. В НУ это 100 тыс. рублей, а в БУ – по-прежнему 40 тыс.

Такое несоответствие создает определенные неудобства бухгалтерам, которые стремятся эти неудобства минимизировать.

Читательница нашего форума обратилась к клеркам за советом – а что если имущество дороже 40 тыс., но дешевле 100 тыс. не учитывать в качестве ОС не только в НУ, но и в БУ?

ООО на ОСНО, приобрело 3Д принтер стоимостью 50000рублей, без НДС. Если делать все правильно, я должна в БУ поставить его на учет как ОС, начислять амортизацию больше 2 лет... В налоговом учете же это ОС сразу списывается в момент ввода в эксплуатацию. И налогом на имущество тоже облагаться не будет.

Вот я и думаю, а если мне его сразу списать и в БУ и в НУ, то как меня накажут и за что? Налоги же я никакие не уменьшаю?

- Несси

Участники обсуждения отмечают, что в данном случае налицо нарушение правил бухучета, обнаружить которое налоговики могут при проверке. Кроме того, в будущем году может быть отменена льгота по налогу на имущество в отношении движимого имущества. А для начисления этого налога используются данные БУ.

Напомним, пока льгота по движимому имуществу действует до 31.12.17, потом она будет отдана на откуп регионам. Однако недавно Правительством одобрен законопроект, отодвигающий отмену льготы на год, до 31.12.18.

Поделиться своим опытом учета ОС и дать совет бухгалтеру можно в теме форума «Какие санкции, если ОС ценой 50000руб. списать сразу?»