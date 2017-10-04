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Что делать, если вы не согласны с требованием ИФНС об уплате налоговых долгов

04.10.17 14:33
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Как поступить налогоплательщику в случае получения им требования об уплате налога (при условии своевременной уплаты им налогов) для урегулирования спора?

Этот  вопрос входит в топ-10, наиболее часто задаваемых налогоплательщиками. Ответ на него ФНС приводит на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

В соответствии ст. 32 НК РФ на налоговые органы возложена обязанность по осуществлению по заявлению налогоплательщика совместной сверки сумм уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов, и по предоставлению налогоплательщику по его запросу справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на основании данных налогового органа.

Основанием для проведения сверки расчетов является письменное заявление, поступившее в ИФНС на бумажном носителе лично, по почте или в электронном виде по ТКС, либо уведомление с предложением о проведении сверки расчетов, направленное инспекцией ФНС России налогоплательщику.

Срок проведения сверки, формирования и оформления акта сверки расчетов налогоплательщика при отсутствии расхождений данных налогового органа и налогоплательщика не должен превышать 10 рабочих дней.

При выявлении расхождений данных налогового органа и налогоплательщика срок проведения сверки расчетов, формирования и оформления акта сверки расчетов налогоплательщика не должен превышать 15 рабочих дней.

Если сведения, отраженные в акте, совпадают с данными налогоплательщика, то составленный краткий акт подписывают представители налогоплательщика и налогового органа. Один экземпляр акта передается организации, другой остается в инспекции.

При выявлении разногласий инспекция оформляет полный акт сверки. В акте указывают долги по документам налогового органа, задолженность по документам налогоплательщика, сумму расхождения.

В случае допуска ошибки налоговым органом, исправление производится в течение 5 рабочих дней.

Установленная задолженность по обязательным платежам должна быть погашена налогоплательщиком.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
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Rene_Lippi
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Что делать, если вы не согласны с требованием ИФНС об уплате налоговых долгов
Клерк
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