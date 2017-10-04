ИП по мировому соглашению с ФНС добровольно погасит 275 млн. руб. налогов

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ФНС заключила мировое соглашение в деле о банкротстве с крупнейшим должником – индивидуальным предпринимателем. В результате урегулирования задолженности в бюджет поступит 275 млн рублей. Мировое соглашение утвердил Арбитражный суд города Москвы (дело № А40-2426/2017).

ИП ежемесячно равными долями в течение года будет погашать задолженность. Первый платеж по мировому соглашению в размере 23,6 млн рублей уже поступил в бюджетную систему, сообщает ФНС.

В качестве обеспечения исполнения обязательств принято поручительство физических и юридических лиц, заинтересованных в сохранении бизнеса предпринимателя. Кроме того, арбитражный суд наложил обременение на недвижимое имущество должника до полного исполнения условий мирового соглашения.

Долговой конфликт урегулирован с учетом интересов как должника, так и ФНС, представляющей интересы бюджета в делах о банкротстве. Предприниматель не признан банкротом и сможет продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Ограничительные меры, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в отношении него применены не будут. При этом сумма задолженности перед бюджетом будет погашена в добровольном порядке.