Клерк.Ру
 
0
0

ИП по мировому соглашению с ФНС добровольно погасит 275 млн. руб. налогов

04.10.17 17:33
1

ФНС заключила мировое соглашение в деле о банкротстве с крупнейшим должником – индивидуальным предпринимателем. В результате урегулирования задолженности в бюджет поступит 275 млн рублей. Мировое соглашение утвердил Арбитражный суд города Москвы (дело № А40-2426/2017).

ИП ежемесячно равными долями в течение года будет погашать задолженность. Первый платеж по мировому соглашению в размере 23,6 млн рублей уже поступил в бюджетную систему, сообщает ФНС.

В качестве обеспечения исполнения обязательств принято поручительство физических и юридических лиц, заинтересованных в сохранении бизнеса предпринимателя. Кроме того, арбитражный суд наложил обременение на недвижимое имущество должника до полного исполнения условий мирового соглашения.

Долговой конфликт урегулирован с учетом интересов как должника, так и ФНС, представляющей интересы бюджета в делах о банкротстве. Предприниматель не признан банкротом и сможет продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Ограничительные меры, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в отношении него применены не будут. При этом сумма задолженности перед бюджетом будет погашена в добровольном порядке.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Юридические новости
 
Налоговики пытались признать незаконным перевод денег между счетами ИП-банкрота
 
Юридические новости
 
Все больше споров между ФНС и компаниями заканчиваются мировым соглашением
 

»
Мнения 150
Аноним
Индексация пенсии  после увольнения - это грабеж пенсионеров в рамках закона, узаконенный го...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Клерк
msch
Я когда то устраивалась на работу и заполняла анкету со всеми данными в т.ч. где окончила начальн...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
Первоклассник
Мы у себя в шараге вообще отменили трудовой кодекс: ходи когда хочешь работать. А народу работать...
Новогодние каникулы опять предлагают сократить
Клерк
Первоклассник
Новый прикид не нравится. Ничего не видно. Белое пятно на весь экран. Привыкнем, конечно. Хозяин-...
Оцените новый дизайн «Клерка»
Клерк
msneg
Аноним, Вы писали:Осталось еще и в банки сдавать отчетность. Ну придумали бы они свой отчет и не ...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Клерк
Первоклассник
Даже на пенсионерские удостоверения нет денег, на красивые бумажки с ИНН - тоже. Свидетельства о ...
Справка заменяет пенсионное удостоверение
Аноним
В резерв не включаются суммы перечисленных поставщикам авансов (Письмо Минфина РФ от 15.10.2003 N...
Резервы по сомнительным долгам. Расчет и учет
Аноним
к сожалению увольняться. Пусть директор сам заполняет свои путевые. 
Главбуху предлагают поработать за «спасибо»
Аноним
Осталось еще и в банки сдавать отчетность. Ну придумали бы они свой отчет и не блокировали счета ...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
И олень дурацкий непонятно для чего. В "стрелялки" играть?? Для мальчиков?? А цвет для девочек??&...
Оцените новый дизайн «Клерка»
Аноним
какой код тарифа нужно поставить тсж при применении пониженного тарифа 08 или 01
КНД-1151111 Расчет по страховым взносам
Аноним
Цвет тошнотворный-(( Чего это в розовизну ударились? Просто кошмар-((((На всё остальное глаза даж...
Оцените новый дизайн «Клерка»
Аноним
Интересно, а почему именно Мое дело? наводит на мысль, что у клерка на них зуб)))))) при желании ...
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»
Аноним
бух2007, Вы писали:вот интересно, предусмотрено ли в новом ПО соразмерное уменьшение пеней в случ...
Программное обеспечение налоговиков готово к расчету пени по новому порядку
Обслуживающий
ToT
Iren, обычную пока не планировали менять
Оцените новый дизайн «Клерка»
Аноним
Аноним, Вы писали:неужели берут в главбухи по объявлениям. Я бы к бизнесу не подпустила ни кого &...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
Бумеранг
Они уже изрядно запарили менять формы, не меняя содержание! 
Обновите сертификаты ключей для формы 4-ФСС!
Клерк
понаехавший Тут
Раньше, в далекой СССР,  когда люди устраивались в милицию, прокуратуру и иные силовые госор...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
Iren
ToT, Вы писали:Iren, какая имеено? Есть же совсем новая -  Ночной бухгалтер Не, Ночной ...
Оцените новый дизайн «Клерка»
Аноним
А как понимать требования к "простому" бухгалтеру по стажу - 3 года?! Человек окончил колледж по ...
Профстандарт «Бухгалтер»: разъяснения и комментарии
Клерк
svetlanaAR
кто то там писал про луну и к+я занимаюсь бухучетом 17 лет, Использовали много спс: и к+, и гаран...
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»
Аноним
неужели берут в главбухи по объявлениям. Я бы к бизнесу не подпустила ни кого  с улицы на пу...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
Альтернатива
Лучше бы доработали получение сведений из Пенсионного фонда. Что творят жуть, по всей стране у ко...
Программное обеспечение налоговиков готово к расчету пени по новому порядку
Клерк
vvp10
ИП на ОСНО в МД есть - просто не для самостоятельного ведения, а на аутсорсинге. Нормальные ребят...
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»
Аноним
Лучше бы доработали получение сведений из Пенсионного фонда. Что творят жуть, по всей стране у ко...
Программное обеспечение налоговиков готово к расчету пени по новому порядку
Аноним
спасибо
На связи!
Аноним
познакомить водителя с интернетом. Когда втянется и в часы простоя перестанет спать в машине, а б...
Главбуху предлагают поработать за «спасибо»
Клерк
Дашуня
Звонили по поводу этих 0,9% налоговых отчислений. Оказывается в расчет не берутся отчисления в фо...
Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую
Модератор.
varo
Аноним, Вы писали:Краснодар вошел в рейтинг 25 городов мира с самыми загруженными дорогами по ито...
10 причин переехать на юг России
Аноним
пусть сделает пару-тройку шаблонов с километражом и пробегом и копирует их друг за другом, номера...
Главбуху предлагают поработать за «спасибо»
<b>Модератор</b>
бух2007
вот интересно, предусмотрено ли в новом ПО соразмерное уменьшение пеней в случае когда годовой УС...
Программное обеспечение налоговиков готово к расчету пени по новому порядку
Клерк
natalisa51
 Кто бы сомневался. Если что то урвать, то программы у них всегда работают отменно,а если чт...
Программное обеспечение налоговиков готово к расчету пени по новому порядку
<b>Модератор</b>
Над.К
Зависит от даты закрытия, которая указана в ЕГРИП. В принципе, можно зачесть и уплаченные после э...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
Аноним, Вы писали:нужно сделать на выборах фигуру "долой кровососов", но ведь прошли в сентябре 2...
Как Минфин с ФНС запланировали лучше собирать налоги в 2018 году
Аноним
Над.К, Вы писали:Можете, только взносы уплатите до закрытия. Ну хотя бы по дату подачи заявления ...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
Подача материала странновата. Как-то небеспристрастненько...Пользуюсь МД 3 года. ИТ услуги УСН 15...
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»