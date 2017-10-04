Для авиаперевозок в Калининград НДС будет 0%

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Минфин приступил к разработке законопроекта по внесению изменений в статьи 164 и 165 НК. Уведомление об этом опубликовано на сайте проектов НПА.

Оказание услуг по воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или назначения расположен на территории Калининградской области, облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке налога в размере 10%.

Планируется, что ставка НДС по таким операциям с 2018 года будет 0%.