Кто будет составлять бухотчетность по-новому
04.10.17 15:14
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В Инструкцию о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (утверждена приказом Минфина от 25 марта 2011 г. № 33н) внесут изменения.
Минфин разместил на портале проектов НПА свой будущий приказ.
Цель изменений - раскрытие в бухгалтерской отчетности федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями данных бухгалтерского учета о суммах вложений в объекты недвижимого имущества.
Новые правила будут применять при составлении бюджетной отчетности за 2018 год.