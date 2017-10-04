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Кто будет составлять бухотчетность по-новому

04.10.17 15:14
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В Инструкцию о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (утверждена приказом Минфина от 25 марта 2011 г. № 33н) внесут изменения.

Минфин разместил на портале проектов НПА свой будущий приказ.

Цель изменений - раскрытие в бухгалтерской отчетности федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями данных бухгалтерского учета о суммах вложений в объекты недвижимого имущества.

Новые правила будут применять при составлении бюджетной отчетности за 2018 год.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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