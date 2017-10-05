НДПИ могут заменить налогом на доход

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Губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова заявила, что наступило время, когда нужно полностью менять режим налогообложения для нефти и газа. Если оставить текущий режим, придется увеличивать количество льгот с учетом геологических особенностей каждого месторождения, сказала она.



По ее словам, альтернатива существующему налоговому режиму (НДПИ и пошлинам) — налог на добавленный доход (НДД) или другой налог с дохода, что «ближе к общепринятой в мире схеме».

Сейчас готовится предложение по созданию на западе ХМАО (в приполярном Урале) территории опережающего развития по примеру ТОР на Дальнем Востоке, передает РБК.

В нее войдут предприятия по глубокой переработке сырья, но не углеводородного, а, например, кварцевого песка. «Надо всё сделать основательно, всё просчитать, учесть экономическую составляющую», — добавила Наталья Комарова.



Законопроект об НДД практически готов и будет вынесен на заседание правительства в течение нескольких дней, заявил 1 октября вице-премьер Аркадий Дворкович. Этот документ предполагает, что налог будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с вырученных доходов от ее продажи. К тому же из этих доходов будут вычитаться расходы на добычу и транспортировку нефти.