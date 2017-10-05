Клерк.Ру
 
0
0

НДПИ могут заменить налогом на доход

05.10.17 09:29
8

Губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова заявила, что наступило время, когда нужно полностью менять режим налогообложения для нефти и газа. Если оставить текущий режим, придется увеличивать количество льгот с учетом геологических особенностей каждого месторождения, сказала она.

По ее словам, альтернатива существующему налоговому режиму (НДПИ и пошлинам) — налог на добавленный доход (НДД) или другой налог с дохода, что «ближе к общепринятой в мире схеме».
Сейчас готовится предложение по созданию на западе ХМАО (в приполярном Урале) территории опережающего развития по примеру ТОР на Дальнем Востоке, передает РБК.

В нее войдут предприятия по глубокой переработке сырья, но не углеводородного, а, например, кварцевого песка. «Надо всё сделать основательно, всё просчитать, учесть экономическую составляющую», — добавила Наталья Комарова.

Законопроект об НДД практически готов и будет вынесен на заседание правительства в течение нескольких дней, заявил 1 октября вице-премьер Аркадий Дворкович. Этот документ предполагает, что налог будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с вырученных доходов от ее продажи. К тому же из этих доходов будут вычитаться расходы на добычу и транспортировку нефти.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Данные для расчета коэффициента Кц за август 2017 года
 
Новости директору
 
Нефть по 49, ждем ниже, рубль будет снижаться дальше
 

»
Мнения 34
Аноним
"От главбуха звонок на трубку" послушаем и в путь в отчетный период! Всем хорошего настроения и п...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Клерк
ССГ
Начните с себя, заплатите все налоги, исполняйте законы, а то все кругом негодяи, а вот мы то хо...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
К сожалению в Интернет сервисе Анкетирование ограниченный список вопросов. Например, разборки по ...
Налоговики сами рассказали, как на них жаловаться
Аноним
Всегда отправляю СЗВ-М в первых числах месяца, и всегда он висит несколько дней непринятый в ПФР....
ПФР просит сдать СЗВ-М раньше, грозится взыскать лишнюю пенсию сотрудников и готовится проверять РСВ
Бухгалтер
ZloiBuhgalter
Те кто принимает беременных на работу, 90% это делается специально, для своих родственников и зна...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Клерк
Татьяна- Васильевна
В одной (предположительно крупной компании, но с дроблением бизнеса не бесконечных малышей) запол...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
Аноним, Вы писали:ну в общем всех все устраивает видимо.  Пока народ массово на улицы не поп...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
Бредятина, ну сдал отчетность, но это же постоянный рабочий процесс. Если радоваться сдаче отчетн...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
Ни чего подобного. Предпочитаю сдавать всё в первые 1-5 дней и не париться. Весь секрет в том что...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Аноним
Теперь поручение активнее искать обналичку компаний и сообщать о сомнительных компаниях налоговик...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
Да, ржачно. Я бы такого работодателя прям на собеседовании обложил трёхэтажным (пару раз такое бы...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
ну в общем всех все устраивает видимо.  Пока народ массово на улицы не попёр - значит пока в...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
Устраивалась главбухом один раз.... спросили замужем ли я, получив отрицательный ответ, участливо...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Клерк
Natali Kr
Ой держите меня семеро.....ФСПП у нас должников ищет по алиментам.... Ой не могу.... В полном объ...
Должников по алиментам будут признавать безвестно отсутствующими по новым правилам
Аноним
Пенсии и зарплаты не повышают по тому что бы не было инфляции,то есть они болеют за нас с вами.По...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Аноним
понаехавший Тут, Вы писали:Раньше, в далекой СССР,  когда люди устраивались в милицию, проку...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
Ага, пишите, не перепутайте! Только кто это подпишет? Если только от работника ничего не зависит,...
Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон
Аноним
Аноним, голосуй не голосуй, все равно от нас ни чего не зависит,лечение этого вилы
Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты: платежи физлиц под прицелом
Клерк
Skrepo4ka
Только зарплата будет меньше в итоге.
Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон
Аноним
Добились, надо ещё им подсказать чтоб за воздух начисляли налог
Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!
Аноним
А что делать физическому лицу???? при получении требования на уплату не существующего долга. В ли...
Что делать, если вы не согласны с требованием ИФНС об уплате налоговых долгов
Клерк
dana
topvisa, Вы писали:Ни чего подобного. Предпочитаю сдавать всё в первые 1-5 дней и не париться. Ве...
Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами
Клерк
ССГ
В нашей стране головой не думают (  ну ну. думаете это по глупости? вряд ли.Активизируется п...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Аноним
yante, Вы писали:  Интересно, что будет если туда доберутся те ИП, у которых ФНС списали "ли...
Налоговики сами рассказали, как на них жаловаться
Аноним
Добрый день, все - Craig Wise. По имени я хочу поблагодарить госпожу Ларри Скотта Лоана за то, чт...
Как получить кредит на развитие малого бизнеса? Советы экспертов
Аноним
Согласна с самарцем! Пенсионеров обдирают, а миллиардеры освобождены Путиным от уплаты налогов во...
Все, что ИП надо знать про фиксированные взносы
Аноним
Может статья и заказная, но сервис действительно не плох. В последнее время много доработок сдела...
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»
Аноним
Кроме всего выше написанного у меня в анкете были вопросы про рост и вес
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
Аноним
msch, Вы писали:Я когда то устраивалась на работу и заполняла анкету со всеми данными в т.ч. где ...
Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей
<b>Модератор</b>
Над.К
Ни  в каком. ИП сами за себя по взносам никакой отчетности не сдают
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
Аноним
Подскажите, пожалуйста. Имеется ИП (в составе 1 человек - владелец, работников нет). Взносы за ОП...
Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году
Аноним
мне ныне существующий очень нравится. может не надо его менять)))
Оцените новый дизайн «Клерка»
Аноним
перед тем как закидываете денюжку на карту физ. лицу, в графе "вид платежа" вписывайте слово "ДАР...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Клерк
topvisa
Над.К, Вы писали:или назначить камеральную проверку.  Камеральную проверку чего? Камералка и...
Что делать, если вы не согласны с требованием ИФНС об уплате налоговых долгов