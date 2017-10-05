ИФНС шлет бумажные письма
Увесистый конверт, наполненный кипой бумажных листов, получила из ИФНС читательница нашего форума. Что бы это могло быть? Волнительно!
В конверте оказался акт сверки на 28 листах, который компания не запрашивала. Бухгалтер в недоумении. Почему не по ТКС?
Мне кажется пора устроить конкурс на самое "смешное" и абсурдное требование ИФНС.
У меня вот парочка есть:
1. Приходит огромное письмо (28 листов) отправлением 1 класса. Я дрожащими руками открываю, не представляя, что там такое может быть, а там... кто бы мог подумать...
сверка с ИФНС... при том, что у нас НДС, так что, естественно, есть электронный документооборот, ИФНС решила поддержать почту России разослав акт сверки! А мне интересно, если я отвечу им в разногласиями, что будет?
- Аноним
Бухгалтеру считает, что такой почтово-бумажный способ обмена информацией нецелесообразен. А вы как считаете?
Обсуждение происходит в теме форума «Письма из налоговой».