Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных

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Почему работодатель должен страдать из-за нерасторопности сотрудников? Читательница нашего форума решила предпринять хоть какие-то шаги чтобы призвать сотрудников к совести, донести до них информацию о возможных последствиях непредставления работодателю новых паспортных данных.

Поясним, за неактуальные персональные данные, указанные в РСВ и 2-НДФЛ, компания может получить штраф. Однако бухгалтер может и не знать, что какой-то сотрудник, например, поменял фамилию и паспорт.

Мне рассказали, что оштрафовали фирму за неправильные данные в 2-НДФЛ. 500 руб каждая так сказать "ошибка".

Хочу как-то прописать ответственность сотрудников за неуведомление об изменении данных. как это лучше сделать.

Приказ?

Что-то типа. "Ответственность за несообщение работодателю об изменении паспортных данных и прописки ,адреса проживания несет работник. Согласно действующему законодательству на сегодняшний день штраф накладывается на предприятие и составляет 500 руб. за каждое неверное сведение.

И роспись со всех."

И думаю в начале табличка с паспортными данными каждого.

- Ростовчанка

Напомним, недавно другая читательница нашего форума жаловалась, что компанию пытаются оштрафовать за неверные паспортные данные сотрудника, который на момент сдачи отчета уже достиг 45-летнего возраста, однако паспорт поменял позже. Так что на момент сдачи 2-НДФЛ у него был старый паспорт, а на момент проверки справок налоговиками – уже новый.

Отметим, что бухгалтер, задумавшаяся об ответственности сотрудников за актуальность их персональных данных, отнюдь не одинока в своих стремлениях. Ранее мы писали о креативе бухгалтера, которая, не мудрствуя лукаво, просто решила удержать штраф за РСВ с зарплаты тех сотрудников, чьи данные не понравились ИФНС (например, у них отсутствовал ИНН).

Наши читатели сетуют, что не существует законных оснований, обязывающих сотрудников предоставить работодателю свой ИНН. Да и о замене паспорта сотрудник может умолчать. Вот и выкручиваются бухгалтеры, кто как может…

Героиня сегодняшнего повествования не намерена вводить штрафы для сотрудников, основная цель – побудить их актуализировать сведения о персональных данных, которые имеются у работодателя, так сказать, повысить градус ответственности.

Дать совет бухгалтеру можно в теме форума «Ответственность сотрудников за неуведомление об изменении данных».