Кто должен до 20 октября сдать в ПФР реестры

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Работодатели должны представить в ПФР Реестры застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в 3 квартале 2017 года, в срок не позднее 20 октября текущего года.

Поясним, речь идет о работодателях, уплативших дополнительные страховые взносы за своих работников путем удержания из заработной платы, а также взносы за счет работодателя (в случае их уплаты).

Для работодателей с численностью работников 25 и более человек установлена обязанность представлять в ПФР реестры застрахованных лиц в форме электронного документа, подписанного усиленной КЭП.

Обращаем внимание, что за несоблюдение работодателем порядка представления реестров предусмотрено применение финансовых санкций:

- за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов в размере 1000 рублей.

- за непредставление страхователями в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений – в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Для формирования реестров застрахованных лиц в форме электронного документа страхователям рекомендуется использовать программы, размещенные на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Страхователям»/ «Работодателям»/ «Бесплатные программы, формы, протоколы»/ «Программы для подготовки документов ПУ».