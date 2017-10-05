Когда в процессе банкротства гражданина не освободят от долгов

0



Привилегию в виде освобождения от долгов, в том числе по налогам получает только добросовестное лицо, не допускающее злоупотребления правом и стремящееся предпринять все меры для расчета с кредиторами. Об этом напомнили в УФНС по Алтайскому краю.



Так, Арбитражный суд Алтайского края в деле о банкротстве гражданина установил, что должник вел себя недобросовестно, заведомо не намереваясь рассчитываться с кредиторами.





Он увеличил свои долговые обязательства, заключив договор займа, но не планируя возвращать полученные денежные средства. Кроме этого, гражданин не принимал мер к внесению средств в конкурсную массу, так как в период банкротства занимался частным извозом и получал доход. При этом определение суда с требованием раскрыть материальное положение и представить в суд соответствующие документы для раскрытия обстоятельств, в силу которых приобрел банкротство, проигнорировал.





Исходя из установленных обстоятельств, суд вынес решение о том, что в данном случае имеются основания для неприменения правил об освобождении гражданина от обязательств, в том числе по уплате налогов.



Отметим, среди оснований, при которых не допускается освобождение гражданина от обязательств - привлечение судом к ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, непредставление или представление заведомо недостоверных сведений финансовому управляющему или арбитражному суду в ходе процедуры банкротства. Кроме этого в освобождении от долгов гражданину откажут, если будет доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно. В том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.