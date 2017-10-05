Как получить имущественный вычет у работодателя

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Имущественный вычет у работодателя возможно получить уже с года, в котором зарегистрировано право собственности на недвижимость или имеются акт о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства (если квартира строилась). Об этом напомнили в УФНС по Архангельской области.

Так, при приобретении квартиры в 2017 году, налогоплательщик может получить имущественный вычет по месту работы до конца текущего года.

Для получения имущественного вычета у работодателя в налоговый орган по месту учета налогоплательщик представляет заявление и подтверждающие документы. По результатам проверки гражданину выдается уведомление о подтверждении права на вычет, на основании которого работодатель возвращает излишне удержанный налог с заработной платы с начала календарного года, а последующие выплаты до конца года производит без удержания НДФЛ.

«Направить заявление и документы для получения уведомления можно с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При этом заполнять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не требуется.