Еще один регион с 2018 переходит на налог на имущество по кадастровой стоимости

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С 1 января 2018 года на территории Ульяновской области вводится новый порядок расчета налога на имущество физических лиц - исходя из кадастровой стоимости. Изменения внесены Законом Ульяновской области от 22.09.2017 №112-ЗО «О единой дате начала применения на территории Ульяновской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».

В настоящее время налог на имущество в Ульяновской области рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости. Основное отличие нового порядка в том, что кадастровая стоимость объекта максимально приближена к рыночной стоимости.

При переходе на расчет налога по кадастровой стоимости будут применяться понижающие коэффициенты:

- 0,2 за первый год применения кадастровой стоимости;

- 0,4 за второй год применения кадастровой стоимости;

- 0,6 за третий год применения кадастровой стоимости;

- 0,8 за четвертый год применения кадастровой стоимости.

Также применяется система не облагаемых налогом вычетов из кадастровой стоимости:

- 10 кв. м. по каждой комнате;

- 20 кв. м. по квартире;

- 50 кв. м. по жилому дому.

Будут сохранены налоговые льготы для 15 основных категорий налогоплательщиков, указанных в статье 407 НК РФ, включая пенсионеров, инвалидов I и II групп, военнослужащих. Льгота будет предоставлена только за один объект налогообложения определенного вида, не используемый в предпринимательской деятельности, например, только за одну из двух имеющихся у налогоплательщика квартир, за одно из нескольких машиномест, за один гараж.

С переходом на новый порядок к налогообложению будут привлечены собственники объектов, по которым налоги ранее не рассчитывались из-за отсутствия инвентаризационной стоимости (садовые и дачные дома, квартиры, гаражи, объекты незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в "упрощенном" порядке без проведения технической инвентаризации и т.д.).