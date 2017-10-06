В случае неуплаты стоимости патента ИП получит от налоговиков требование
Статьей 122 НК установлена ответственность за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных 129.3 и 129.5 НК.
При этом пунктом 2.1 статьи 346.51 НК предусмотрено, что в случае неуплаты или неполной уплаты ИП на ПСН, налога налоговый орган по истечении установленного для уплаты налога срока направляет ему требование об уплате налога, пеней и штрафа.
Учитывая изложенное, статья 122 НК должна применяться с учетом положений пункта 2.1 статьи 346.51 НК, прямо предусматривающего направление налоговым органом индивидуальному предпринимателю, применяющему ПСН, в случае неуплаты или неполной уплаты им налога требования об уплате налога, пеней и штрафа.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-09/53124 от 18.08.2017.