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В НК внесут изменения специально для банков, лишившихся лицензий

05.10.17 17:09
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В статье 292 НК отсутствуют положения, регулирующие порядок использования резерва на возможные потери по ссудам, что создает правовую неопределенность для такой категории налогоплательщиков, как банки после отзыва лицензии.

В этой связи Минфин приступил к разработке проекта по внесению изменений в вышеназванную статью НК.

После отзыва лицензии на осуществление банковских операций банки перестают являться банками в целях НК РФ по смыслу статьи 11 НК РФ и обязаны восстановить в составе доходов суммы неиспользованного резерва на возможные потери по ссудам по ссудной и приравненной к ней задолженности, что оказывает отрицательное влияние на финансовое состояние такой организации, а также ее способность расплатиться с кредиторами в процедурах банкротства.

Цель поправок - определить порядок использования резерва на возможные потери по ссудам, сформированного согласно статье 292 НК РФ, для банков после отзыва у них лицензии на осуществление банковских операций.

Планируется, что измененная статья 292 начнет действовать с 2018 года.

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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