Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам

msneg msw, Вы писали:Обманываете))) Все ссылки идут к вам К нам куда? На страницы в соцсетях или ... Три причины больше не ходить на «Клерк»

Аноним

Выходит пенсионеру работать легально экономически не выгодно,бред силуановский понятен,значит ли ... ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера

Iren ToT, Вы писали:Iren, обычную пока не планировали менять Спасибо! Оцените новый дизайн «Клерка»

Аноним

Думайте! Вас в КУБе много «универсалов». Можете найти профстандарты отраслевые и к ни... Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей

Аноним

Цветами он занимается, я посмотрела. Я в шоке. ИП по мировому соглашению с ФНС добровольно погасит 275 млн. руб. налогов

topvisa maksimka201386, Вы писали:Заработок от 20000 рублей в день!!!Вам нужен готовый, уже настроенный м... Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами

bestiya7460 делать нечего еще 3ндфл делать, сдавать, выкатите квитанцию людям и пусть идут платят, что лохотр... Выиграл в лотерею – заплати налог

Аноним

Ребята, налоговой и ПФР просто нужны деньги, ну ооочень! Все данные на работников у них есть, им ... Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных

Листопад5 что может помешать вести учет в этой системе и поралельно на коленке, в тетрадке, в эксельке, да ... Будущее бухучета. К чему готовиться и почему скрыть данные учета будет невозможно

Аноним

Аноним, Вы писали:Яничка, Вы писали:Те кто принимает беременных на работу, 90% это делается специ... Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что

Аноним

Классная картинка ))) очень в тему на злобу дня Три причины больше не ходить на «Клерк»

topvisa Ну тут прям отзывы (работников много, организации на разных системах налогообложениях, миллиардны... Когда бухгалтеры готовы скакать с бубнами

Аноним

У нас один дольщик подписал допник на неустойку, пришел в кассу - и тут его в оборот взяли из отд... Какие выплаты по решению суда в пользу дольщиков облагаются НДФЛ

maksimka201386 Заработок от 20000 рублей в день!!!Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?- Без сложн... Кто должен до 20 октября сдать в ПФР реестры

Первоклассник Игры для детсадников. Есть один товаришчь, которому, не жить не быть, цифровая экономика нужна. Х... Налоговики сами рассказали, как на них жаловаться

maksimka201386 Заработок от 20000 рублей в день!!!Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?- Без сложн... Внимание кинотеатрам: форму кинобилета изменили

Аноним

о чем писать в суд денег нет, на пенсии даже денег нет, поэтому пенсионный возраст поднимать буду... Кому присвоят статус детей войны

Аноним

Почему именно он пострадал?! Таких пользователей-миллионы по стране. Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф

CaT-CaT а у нас .... можно не платить 7% исполнительного сбора если договориться с начальником ОСПП :)) Должников по алиментам будут признавать безвестно отсутствующими по новым правилам

Аноним

Аноним, Вы писали:Да, ржачно. Я бы такого работодателя прям на собеседовании обложил трёхэтажным ... Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей

Аноним

Ура! Коррупция будет мертва))) Будущее бухучета. К чему готовиться и почему скрыть данные учета будет невозможно

Аноним

кто нить что нить понял из этих слов? кто следит, зачем, кому это надо и как в реальности физичес... Будущее бухучета. К чему готовиться и почему скрыть данные учета будет невозможно

Аноним

Аноним, Вы писали:Народ = дойная корова в загоне. Доярки и дояры - ... А Путин -глава ... Электронные часы обложили «налогом на болванки»

Аноним

нашему подрядчику однажды Тиньк закрыл счета, потому что у того резко выросли обороты по счету. э... Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ

Аноним

а можно не обучать гендира охране труда, а рядовому сотруднику пройти его, получить корочку? От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника

Olaf Приятным бонусом здесь выступает повышенное внимание налоговиков и отказ покупателей заключать до... Как помогает договор подряда при выстраивании отношений с производством

Аноним

Это ладно жулик стащил деньги,но государство в образе жулика это....Я проработал 48 лет.пенсия 14... ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера