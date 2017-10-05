Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
05.10.17 16:03
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Общественная палата Одинцовского района провела «круглый стол» по теме кривой передачи сальдо по взносам и появившихся ниоткуда долгов.
Посмотрите, как оправдывались налоговики.
Только в Одинцовском районе (это в Московской области) в Общественную палату поступило 70 жалоб о долгах по взносам, которые появились ни с того ни с сего. Можем представить, сколько их по всей стране.
Вот некоторые их присутствующих на мероприятии:
- ответственный секретарь ОП Светлана Налепова,
- начальник отдела урегулирования задолженности ИФНС Одинцовского района Анна Жаворонкова,
- начальник управления Пенсионного фонда по Одинцовскому району Нина Луганская,
- председатель Одинцовского Клуба Партнёров предпринимателей Валентина Степанова,
- представитель торгово-промышленной палаты Николай Жиров.