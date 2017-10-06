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Беспочвенные отказы в приеме деклараций продолжаются. ИФНС формирует тайные «черные списки»

06.10.17 11:34
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Налоговая инспекция без всяких на то оснований не принимает декларации, сданные фирмой по ТКС.

На наш форум обратился бухгалтер компании, возмущенный таким произволом налоговиков. В ИФНС ему объяснили, что до личной явки директора на допрос никакие отчеты приниматься не будут.

Организация была создана в июле 2016 года. До настоящего времени остается "нулевкой". Все "нулевые" отчеты предоставлялись по ТКС своевременно. Движений по расчетному счету не было, в связи с чем банк в июле 2017 года закрыл р\счет.
После отправки в октябре "нулевых" деклараций за 9 месяцев 2017 года в налоговую по ТКС пришел отказ с формулировкой "найден налогоплательщик, снятый с учета". После долгих часов безуспешных обзвонов налоговой инспекции сообщили, что данный вопрос может решить только начальник отдела камеральных проверок №1. При личной встрече с начальником отдела было заявлено буквально следующее: Организация попала в выборку по признаку отсутствия р\счета. Руководителю была выслана повестка о вызове на допрос, но он так и не явился, поэтому все декларации приниматься не будут до личной явки руководителя.
На вопрос, на основании какой статьи НК РФ творится сей произвол, ответа так и не получил. На вопрос знает ли она, что для наказания за неявку существуют специальные нормы НК, ответила утвердительно. На вопрос знает ли руководитель инспекции и обл.управление ФНС о методах, применяемых для борьбы с неявками руководителей, также ответила утвердительно. Понимая, что разговор принимает интересный оборот, успел часть разговора записать на диктофон.
Директор организации не "номинал", сейчас в отъезде, в реестре массовых руководителей не состоит, адрес реальный, в реестре "массовых адресов" также нет.
Идти на поводу инспектора не собираюсь, для начала планирую написать официальное письмо на руководителя инспекции, с просьбой разъяснить ситуацию. Дальше по ситуации. А что Вы посоветуете ?
P.S. ранее считал, что подобным могут промышлять только поселковые инспекции, но тут Екатеринбург...
- Grenadin

Участники обсуждения отмечают, что подобный алгоритм действий налоговиков в последнее время, увы, встречается все чаще.

У нас в Екб это началось с приходом октября, массово в половине инспекций. Налоговики ведут себя нагло, ни на что не ссылаются, то есть сильно уверены в своих вынуждающих методах.
Сама фраза отказа - одна из заглушек на попавших в секретнейшие "стоп-листы". Ждут они руководителя лично и с паспортом, чтобы он прошёл нечто типа допроса, после чего, в случае удачного исхода, уберут оттуда.
Как людей в эти стоп-листы записывают пока точно не знаю, потому что у нас там есть работающие ООО, с зарплатой и вообще они хорошие
Видимо, как раз одна из причин занесения - отсутствие Р/С. Так же, с большой долей вероятности, уровень З/П ниже среднего - тоже один из факторов.
- rcnrcn

Обсуждение происходит в теме форума «У ООО без расчетного счета налоговая отказывается принимать отчеты по ТКС !!!»

Напомним, недавно УФНС по Хабаровскому краю разместило на своем сайте сообщение, что у плохих компаний отчетность не примут. Причем безо всяких на то оснований. Потому что потому… Налоговики утверждают, что выступают против компаний, созданных не для осуществления реальной коммерческой деятельности, а для создания ее видимости, организации формального документооборота, вывода доходов из-под налогообложения и других противоправных целей. Каким образом и на основании каких документов налоговый инспектор признает, что конкретная организация создана для видимости, УФНС умалчивает. Это сообщение вызвало шквал возмущения в бизнес-среде.

Между тем через несколько дней информация с сайта УФНС была удалена. В ФНС заявили, что в том сообщении содержались некорректные формулировки, которые «не позволяют с точностью определить фактические основания действий налоговых органов» и обещали рассмотреть этот вопрос по существу.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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