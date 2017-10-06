Беспочвенные отказы в приеме деклараций продолжаются. ИФНС формирует тайные «черные списки»
Налоговая инспекция без всяких на то оснований не принимает декларации, сданные фирмой по ТКС.
На наш форум обратился бухгалтер компании, возмущенный таким произволом налоговиков. В ИФНС ему объяснили, что до личной явки директора на допрос никакие отчеты приниматься не будут.
Организация была создана в июле 2016 года. До настоящего времени остается "нулевкой". Все "нулевые" отчеты предоставлялись по ТКС своевременно. Движений по расчетному счету не было, в связи с чем банк в июле 2017 года закрыл р\счет.
После отправки в октябре "нулевых" деклараций за 9 месяцев 2017 года в налоговую по ТКС пришел отказ с формулировкой "найден налогоплательщик, снятый с учета". После долгих часов безуспешных обзвонов налоговой инспекции сообщили, что данный вопрос может решить только начальник отдела камеральных проверок №1. При личной встрече с начальником отдела было заявлено буквально следующее: Организация попала в выборку по признаку отсутствия р\счета. Руководителю была выслана повестка о вызове на допрос, но он так и не явился, поэтому все декларации приниматься не будут до личной явки руководителя.
На вопрос, на основании какой статьи НК РФ творится сей произвол, ответа так и не получил. На вопрос знает ли она, что для наказания за неявку существуют специальные нормы НК, ответила утвердительно. На вопрос знает ли руководитель инспекции и обл.управление ФНС о методах, применяемых для борьбы с неявками руководителей, также ответила утвердительно. Понимая, что разговор принимает интересный оборот, успел часть разговора записать на диктофон.
Директор организации не "номинал", сейчас в отъезде, в реестре массовых руководителей не состоит, адрес реальный, в реестре "массовых адресов" также нет.
Идти на поводу инспектора не собираюсь, для начала планирую написать официальное письмо на руководителя инспекции, с просьбой разъяснить ситуацию. Дальше по ситуации. А что Вы посоветуете ?
P.S. ранее считал, что подобным могут промышлять только поселковые инспекции, но тут Екатеринбург...
- Grenadin
Участники обсуждения отмечают, что подобный алгоритм действий налоговиков в последнее время, увы, встречается все чаще.
У нас в Екб это началось с приходом октября, массово в половине инспекций. Налоговики ведут себя нагло, ни на что не ссылаются, то есть сильно уверены в своих вынуждающих методах.
Сама фраза отказа - одна из заглушек на попавших в секретнейшие "стоп-листы". Ждут они руководителя лично и с паспортом, чтобы он прошёл нечто типа допроса, после чего, в случае удачного исхода, уберут оттуда.
Как людей в эти стоп-листы записывают пока точно не знаю, потому что у нас там есть работающие ООО, с зарплатой и вообще они хорошие
Видимо, как раз одна из причин занесения - отсутствие Р/С. Так же, с большой долей вероятности, уровень З/П ниже среднего - тоже один из факторов.
- rcnrcn
Обсуждение происходит в теме форума «У ООО без расчетного счета налоговая отказывается принимать отчеты по ТКС !!!»
Напомним, недавно УФНС по Хабаровскому краю разместило на своем сайте сообщение, что у плохих компаний отчетность не примут. Причем безо всяких на то оснований. Потому что потому… Налоговики утверждают, что выступают против компаний, созданных не для осуществления реальной коммерческой деятельности, а для создания ее видимости, организации формального документооборота, вывода доходов из-под налогообложения и других противоправных целей. Каким образом и на основании каких документов налоговый инспектор признает, что конкретная организация создана для видимости, УФНС умалчивает. Это сообщение вызвало шквал возмущения в бизнес-среде.
Между тем через несколько дней информация с сайта УФНС была удалена. В ФНС заявили, что в том сообщении содержались некорректные формулировки, которые «не позволяют с точностью определить фактические основания действий налоговых органов» и обещали рассмотреть этот вопрос по существу.