Сбербанк задружит с налоговиками: какую информацию банкиры получат из ИФНС

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Банки переходят на электронное взаимодействие с госорганами. Соответствующее предложение Сбербанка нашло поддержку в Правительстве.

Принятые по поручению первого вице-премьера И.И. Шувалова поправки в Распоряжение Правительства №1471-р открывают доступ банкам к 20 новым видам документов и сведений о физических и юридических лицах с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Речь идёт о налоговой отчётности, учредительных документах из Налоговой службы, сведениях о недвижимости из Росреестра, бухгалтерской отчётности из Росстата. Это позволит клиентам банка уже в следующем году не запрашивать бумажные документы у государственных органов, для того чтобы открыть счёт в банке, получить кредит. Банки будут получать документы напрямую от государственных органов, при этом сведения, содержащие персональные данные, будут предоставляться в банк с согласия клиента. Это большой шаг к быстрому безбумажному кредитованию бизнеса», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

Отметим, в перечне документов для обмена по СМЭВ содержатся также справки 2-НДФЛ, декларации 3-НДФЛ.

Добавим, документы, позволяющие перейти на такое электронное взаимодействие, опубликованы накануне на портале правовой информации. Речь идет о Распоряжении Правительства РФ №2147-р от 03.10.2017 и Постановлении Правительства РФ № 1202 от 02.10.2017.

Согласно документам, карты межведомственного взаимодействия должны быть разработаны до 1 декабря 2017 года.