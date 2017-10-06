Клерк.Ру
 
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ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему

06.10.17 13:14
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В очередной раз эффективное взаимодействие двух ведомств (налоговых и правоохранительных органов), при проведении выездной налоговой проверки, позволило выявить схему уклонения от уплаты налогов у крупнейшего налогоплательщика, осуществляющего оптовую реализацию продукции в Республике Башкортостан.

Налогоплательщиком был избран способ минимизации налогов, который заключался в реализации товара с минимальной наценкой по заниженной цене. В результате налогоплательщик практически не получал прибыль от данных операций и не уплачивал причитающиеся налоги. Следует отметить, не смотря на то, что в рассматриваемом случае недостоверным документооборотом оформлены не расходные (как обычно), а доходные операции, указанное не меняет квалификацию действий налогоплательщика как направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, уточнили в УФНС.

С учетом установленных обстоятельств, налоговый орган пришел к выводу об отсутствии реальных поставок товаров от налогоплательщика в адрес «фирм-однодневок» и невозможности их дальнейшей реализации через ряд организаций-посредников, в связи с чем, реальное движение товара не совпадало с документальным оформлением операций и перечислением денежных средств.

По результатам проверки налогоплательщик был вынужден согласится с доводами проверяющего органа и уплатить доначисленную сумму в размере 11,3 млн рублей.

Основные и наиболее часто встречающиеся правонарушения, установленные в рамках проведения контрольных мероприятий, в большей степени связаны с желанием недобросовестных плательщиков получить необоснованную налоговую выгоду путем привлечения «фирм-однодневок».

Как отмечают налоговики, типичный эффект от использования «фирм-однодневок» состоит в том, что, имитируя приобретение услуг, налогоплательщик уменьшает налогооблагаемую прибыль, а также получает право на налоговый вычет по НДС. На самом деле никакие услуги не оказываются, а денежные суммы, перечисленные на счета «фирмы-однодневки», обналичиваются и возвращаются организатору схемы.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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Аноним
, Москва
Полная чушь! Этой схеме лет 18-20 уже с нее все и начиналось. Для кого и чего эта статейка, просто вероятно не о чем писать больше.... 
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