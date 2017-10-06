Не допускайте ошибок при заполнении декларации по транспортному налогу

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В ИФНС по г. Кургану рассказали о часто встречающихся ошибках, которые могут привести к неверному исчислению транспортного налога, а в дальнейшем и к привлечению налогоплательщика к налоговой и административной ответственности, начислению пеней.

Налоговики призвала внимательно отнестись к заполнению Раздела 1 декларации по транспортному налогу, так как зачастую бухгалтеры его просто игнорируют, хотя его заполнение является обязательным.

Кроме того, в ходе камеральных проверок выявляются факты, когда плательщик «Платона» не отражает в декларации транспорт, по которым применяется вычет. Между тем каждое транспортное средство, зарегистрированное в установленном порядке в регистрирующих органах, является объектом налогообложения по транспортному налогу. Даже в случае, если при исчислении сумма налога равна нулю, за счет использования вычетов и льгот, расчет суммы налога, суммы вычета и льготы в обязательном порядке отражается в декларации.

Налоговики озвучили ещё одну распространённую ошибку у налогоплательщиков - неверное определение количества месяцев владения транспортным средством. Это связано с тем, что с 2016 года НК установлен новый порядок расчета месяцев владения – в зависимости от числа, когда возникло право собственности. Так, если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа месяца включительно или если снятие транспортного средства с регистрации произошло после 15-го числа месяца – для расчета налога принимается полный месяц. К примеру, если автомобиль был приобретен 20 сентября, а продан 29 октября – налог начисляется за один месяц, а не за два, как ранее.

Налоговики напомнили, что большую часть ошибок форматных, расчетных или логических поможет избежать электронная форма взаимодействия с ИФНС. При сдаче отчетности по ТКС проверка документа на соответствие основных контрольных соотношений и ошибок проводится на этапе заполнения декларации.