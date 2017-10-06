Куда сдавать уточненки по взносам за 2016 года

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Если страхователь пересчитал взносы за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, то уточненные расчеты следует подать в органы ПФР и ФСС. Отражать суммы произведенного перерасчета в расчете по страховым взносам, представляемом в ИФНС, не нужно. Об этом напомнили в УФНС по Новгородской обалсти.

Как известно, полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование перешли к налоговой службе с 1 января 2017 года. В соответствии со статьей 23 Федерального закона № 250-ФЗ от 03.07.2016 расчеты (уточненные расчеты) по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды по страховым взносам, истекшие до 1 января 2017 года, представляются в соответствующие органы ПФР, ФСС..

Таким образом, суммы произведенного перерасчета страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, отражаются в уточненной отчетности РСВ-1 ПФР и 4-ФСС и представляются плательщиком страховых взносов в органы ПФР и ФСС, и, соответственно, в РСВ, представляемом в налоговый орган с 01.01.2017, отражению не подлежат.