Клерк.Ру
 
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Где еще должны быть онлайн-ККТ

09.10.17 09:29
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Оплачивая через платежные терминалы услуги мобильной связи, ЖКХ, Интернет, кабельное телевидение, часто граждане не задумываются о том, как можно будет доказать факт оплаты, если деньги не поступят на нужный счёт.

Между тем владельцы терминалов обязаны оборудовать их ККТ, что на практике происходит не всегда.

В налоговые органы поступают жалобы о том, что недобросовестные платёжные агенты в нарушение законодательства РФ используют платёжные терминалы, не оснащённые ККТ. Также такие факты выявляются налоговыми органами и в ходе проведения рейдовых контрольных мероприятий.

Использование платёжных терминалов, не оснащённых ККТ, не только нарушает права потребителей, но и способствует извлечению неучтённых наличных денежных средств, которые используются в незаконных банковских операциях, а также созданию схем незаконного обналичивания денежных средств, сетуют в УФНС по Рязанской области.

Платёжные терминалы, в которых отсутствует ККТ, выдают плательщику не чек установленного образца, а квитанцию. Данная квитанция не является бланком строгой отчётности, в ней указываются минимальные сведения для плательщика: номер квитанции, номер терминала, адрес, по которому расположен терминал, сумма платежа, дата и время платежа, номер телефона клиента, код операции и номер службы поддержки. Таким образом, квитанция лишь фиксирует платёж. В том случае, если платёж не поступил на счёт плательщика, доказать факт оплаты с помощью такой квитанции практически невозможно.

С 01.07.2017 во всех платёжных терминалах должны использоваться кассы нового образца.

Главное отличие кассового чека, отпечатанного на новой кассе, от простой квитанции платёжного терминала, либо чека, отпечатанного на старой кассе, состоит в том, что на кассовом чеке, сформированном онлайн-кассой, содержится двухмерный штриховой код (QR-код размером не менее 20x20 мм), содержащий в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека (дату и время расчёта, порядковый номер фискального документа, признак и сумму расчёта, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа).

Таким образом, если при оплате через платёжный терминал выдаётся чек, на котором отсутствует QR-код - такой платёжный терминал используется незаконно и, как следствие, у гражданина могут возникнуть проблемы с осуществлением платежа.

В целях пресечения незаконной деятельности по приёму платежей физических лиц с использованием платёжных терминалов, не оснащённых онлайн-кассами, УФНС просит граждан сообщать обо всех случаях неприменения ККТ либо выдачи кассового чека, не содержащего QR-код. В частности, можно оставлять квитанции, полученные с таких терминалов, в специальных ящиках для сбора кассовых чеков, которые установлены в операционных залах налоговых инспекций.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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