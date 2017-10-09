Крымские таксисты работают без регистрации и не выдают чеки

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Совместный рейд инспекторов налоговых органов и ГИБДД по г. Евпатории выявил нарушения при оказании услуг легкового такси.

В ходе проведенных мероприятий составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление деятельности без госрегистрации) в отношении 7 физических лиц и 1 протокол по ст. 14.5, в отношении в юрлица, водители которого не выдавали документы при приеме наличности от клиентов.

Кроме того сотрудниками ГИБДД был установлен случай оказания услуг водителем, ранее лишенного прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении данного лица составлен протокол, автотранспортное средство временно задержано сотрудниками ГИБДД и помещено на площадку для хранения.

Деятельность физлиц, которые оказывали услуги по перевозке без госрегистрации, налоговиками взята на контроль.

Ранее подобная проверка прошла в г. Алушта. Там также были выявлены различные нарушения, однако в основном водители таксомоторов официально трудоустроены, имеют лицензии на осуществление деятельности, сообщает УФНС региона.