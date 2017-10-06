Как ФНС будет делиться информацией с банками

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Банк России и ФНС России подписали совместное письмо «О представлении информации по пунктам 5 и 10 приложения № 1 к Соглашению об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой».

Соглашением от 29.06.2010 № 01-15/3182/ММВ-27-2/5@ предусмотрено, что Банк России на основании запросов получает от налоговых органов информацию о соответствии бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной заемщиками кредитных организаций, учредителями (участниками) кредитных организаций (некредитных финансовых организаций), некредитными финансовыми организациями, векселедателями и другими дебиторами в налоговые органы, в Банк России или кредитную организацию.

Совместным письмом Банка России и ФНС России определены условия и порядок обмена этой информацией, сообщает налоговая служба.

В частности, запросы Банка России исполняются только при наличии согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. Согласие должно быть представлено в налоговый орган по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@.

Подтверждение соответствия отчетности, представленной в налоговые органы, Банк России или кредитные организации, позволит Банку России и его территориальным учреждениям выявлять недобросовестных заемщиков (участников (учредителей) кредитных организаций, некредитные финансовые организации (их учредителей (участников), а также послужит риск-ориентиром для налоговых органов при выявлении недобросовестных налогоплательщиков.