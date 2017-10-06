Клерк.Ру
 
0
0

Как ФНС будет делиться информацией с банками

06.10.17 16:03
9

Банк России и ФНС России подписали совместное письмо «О представлении информации по пунктам 5 и 10 приложения № 1 к Соглашению об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой».

Соглашением от 29.06.2010 № 01-15/3182/ММВ-27-2/5@ предусмотрено, что Банк России на основании запросов получает от налоговых органов информацию о соответствии бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной заемщиками кредитных организаций, учредителями (участниками) кредитных организаций (некредитных финансовых организаций), некредитными финансовыми организациями, векселедателями и другими дебиторами в налоговые органы, в Банк России или кредитную организацию.

Совместным письмом Банка России и ФНС России определены условия и порядок обмена этой информацией, сообщает налоговая служба.

В частности, запросы Банка России исполняются только при наличии согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. Согласие должно быть представлено в налоговый орган по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@.

Подтверждение соответствия отчетности, представленной в налоговые органы, Банк России или кредитные организации, позволит Банку России и его территориальным учреждениям выявлять недобросовестных заемщиков (участников (учредителей) кредитных организаций, некредитные финансовые организации (их учредителей (участников), а также послужит риск-ориентиром для налоговых органов при выявлении недобросовестных налогоплательщиков.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Сбербанк задружит с налоговиками: какую информацию банкиры получат из ИФНС
 
Новости директору
 
Данные о доходах россиян станут доступны банкам
 

»
Мнения 123
Аноним
Ну а как же, конечно лучше! С ваших слов, вы все знаете лучше всех, мы это уже поняли. ХАХАХА.......
ИФНС шлет бумажные письма
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, вот что-то, а содержание я знаю точно лучше Вас :)
ИФНС шлет бумажные письма
Аноним
Над.К, Вы писали:Аноним, Вы бы сначала узнали, что Конституция пишется с заглавной буквы А ...
ИФНС шлет бумажные письма
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, как показала практика этого года, огромное количество физиков оказалось с двумя ИНН ((
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
Через какое время фнс снимет черную метку по поводу адреса, если документы на добавление номера о...
Проверка ЕГРЮЛ на достоверность: подробный обзор Приказа ФНС
Аноним
Уполномочка будет в законе, если отчет будет подписан лицом, кто сдает отчет. Тогда по 300 рублей...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Обслуживающий
ToT
Рамиль_Шайхутдинов, хорошо, напишем про Эльбу, раз вы так настаиваете. Только не нужно слез ) 
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Аноним
Вот об этом и речь. Это очень легкие деньги для государства и один сплошной геморрой для работода...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
А конкретно: &#8470; дела, наименование суда, дата принятия решения???? а то как-то жутковато.......
Что бухгалтеру нужно знать про лицензии на 1С, чтобы не попасть на огромный штраф
Аноним
Аноним, Вы писали:Ужасный обзор. Кандидаты наук вот так и пишут, а потом идут работать в налогову...
Самое важное по последним 70 письмам Минфина: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы
Аноним
в теории-да!...но автор видимо давно в отпуске...или без работы....поскольку на практике никакой ...
Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон
Клерк
Татьяна- Васильевна
не работает и социальная доплата не положена
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
Аноним
Какая аккуратная подача! Все же понимают, что дело не так обстояло в реальности, да? Если речь ид...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Обслуживающий
ToT
Аноним, все будет путем, бро ) 
На связи!
Клерк
Старый ворчун
Татьяна- Васильевна, Вы писали:Как и раньше, в 2017 году в России нет пенсионеров с ежемесячным д...
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
Аноним
Буду ждать рассылок! Спасибо.
На связи!
Клерк
Alexej 2011
Подала жалобу в ПФР  А подавали только в ПФР по своему району или в отделение по региону тоже?
ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС
Клерк
natalisa51
заголовок какой то  не понятный. Автор наверно хотел " Когда банкротство не поможет физлицу ...
Когда банкротство не поможет физлицу избавиться от долгов
Клерк
651
при проведении выездной налоговой проверки, позволило выявить схему уклонения от уплаты налогов у...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Клерк
yante
  Мне на одно из обращений в Москву, пришел ответ от краевого ОПФР:В соответствии с законода...
В процессе передачи данных из ПФР в ИФНС выявляются мифические долги, на которые начисляются реальные пени
Клерк
Татьяна- Васильевна
Как и раньше, в 2017 году в России нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного миниму...
Средняя пенсия в этом году составила 13700 руб.
<b>Модератор</b>
бух2007
Да и сейчас они не больно в подробности углубляются  ага. Не указывают насколько будет разни...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Клерк
Hokori
natalisa51, Вы писали:Аноним, Вы писали:ахаха)) это про продукты по карточкам?) или типа "деньги-...
Эльвира Набиуллина о смысле жизни
Аноним
Полная чушь! Этой схеме лет 18-20 уже с нее все и начиналось. Для кого и чего эта статейка, прост...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Аноним
Малого бизнеса не обслуживающего госструктуры(их начальников) быть не должно. Быдлограждане должн...
Какие ваши операции банк посчитает сомнительными из-за рекомендаций ЦБ
Клерк
natalisa51
Аноним, Вы писали:ахаха)) это про продукты по карточкам?) или типа "деньги-зло", и людям они не н...
Эльвира Набиуллина о смысле жизни
Клерк
dana
Аноним, Вы писали:А сами через сайт налоговой узнать ИНН не пробовали? В принципе, если ИНН челов...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
Ну и к чему Старый ворчун сюда спортивный сайт «подтянул» Лишь бы тему потянуть? ОИ- ...
ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера
Клерк
MissCherie
Да и сейчас они не больно в подробности углубляютсяЧто в дальнейшем приведёт к расчету размера ст...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Аноним
ну насчёт кружков для детей - это зря. Работала в бюджетных спортивных школах: и шахматы, и шашки...
Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии
Клерк
Старый ворчун
Очень древний анекдот  (армянское радио):- Будут ли при коммунизме деньги?- Югославские реви...
Эльвира Набиуллина о смысле жизни
Аноним
Бардак полный . Пришло требование из налоговой  как неуплата за весь 4 квартал 2016 г. &nbsp...
В процессе передачи данных из ПФР в ИФНС выявляются мифические долги, на которые начисляются реальные пени
Аноним
ахаха)) это про продукты по карточкам?) или типа "деньги-зло", и людям они не нужны, совсем, ибо ...
Эльвира Набиуллина о смысле жизни
Аноним
А сами через сайт налоговой узнать ИНН не пробовали? В принципе, если ИНН человеку присвоен, то и...
Как бухгалтеры убеждают сотрудников сообщать об изменении персональных данных
Аноним
Аноним, Вы писали:Пусть Нае...ллина первой подаст пример и откажется от денег. Думаю, что ре...
А так ли уж необходимы деньги?
Аноним
начинается с малого, т.е с 1 млн, а там дойдут до всех, только во что это обернётся?
Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии