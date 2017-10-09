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Как заполнить строку 8 счета-фактуры при отсутствии госконтракта

09.10.17 08:42
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В строке 8 счета-фактуры и строке 5 корректировочного счета-фактуры указывается идентификатор государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).

 При этом проставление прочерка в указанных строках счета-фактуры, в случае отсутствия государственного контракта, договора (соглашения) Правилами не предусмотрено.

Таким образом, непроставление прочерка в строке 8 счета-фактуры и строке 5 корректировочного счета-фактуры в связи с отсутствием государственного контракта, договора (соглашения) не может являться основанием для отказа в принятии к вычету НДС.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-09/57870 от 08.09.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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