Как заполнить строку 8 счета-фактуры при отсутствии госконтракта

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В строке 8 счета-фактуры и строке 5 корректировочного счета-фактуры указывается идентификатор государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).

При этом проставление прочерка в указанных строках счета-фактуры, в случае отсутствия государственного контракта, договора (соглашения) Правилами не предусмотрено.



Таким образом, непроставление прочерка в строке 8 счета-фактуры и строке 5 корректировочного счета-фактуры в связи с отсутствием государственного контракта, договора (соглашения) не может являться основанием для отказа в принятии к вычету НДС.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-09/57870 от 08.09.2017.