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Перерасчету максимальных взносов ИП быть! Налоговики отстояли свою позицию

07.10.17 00:33
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История противостояния налоговиков и «пенсионщиков» по вопросу пересчета максимальных взносов ИП, невовремя сдавших декларации, получила свое продолжение.

Напомним, ранее ПФР выпустил сенсационное письмо от 10.07.2017 № НП-30-26/9994 в котором отказался пересчитывать фиксированные взносы ИП, поздно сдавших декларации.

Эта информация повергла в шок многих ИП, которые стали массово обращаться в ФНС. Налоговики вступились за ИП и в своем письме № БС-4-11/17461@ от 01.09.2017 сообщили, что ПФР не прав и закон не содержит ограничений на перерасчет.

Позже ФНС выпустила еще одно письмо № БС-4-11/18282@ от 13.09.2017 по итогам совещания у главы ПФР, в котором снова указала на возможность переформирования обязательств ИП по взносам, исчисленным из 8 МРОТ. 

В письме от 01.09.2017 налоговики призвали Минфин и Минтруд провести совместное совещание по принятию согласованной позиции для урегулирования обозначенного вопроса.

И вот наконец Минфин и Минтруд выпустили совместное письмо от 02.10.2017 № 03-15-07/64023/17-0/10/В-7610, в котором разъяснили порядок такого пересчета.

Указанное письмо было доведено до налоговых органов письмом ФНС России от 03.10.2017 № ГД-4-11/19837@.

Суть письма - если ИП представит в ИФНС не сданную вовремя отчетность за периоды до 1 января 2017 года, органы ПФР обязаны пересчитать сумму страховых взносов исходя из размера фактического дохода плательщика, сведения о котором передаются налоговыми органами.

В случае поступления в налоговые органы от плательщика обращения о неправомерном начислении территориальными органами ПФР страховых взносов исходя из 8 МРОТ используется следующий алгоритм действий:

1) налоговыми органами осуществляется проверка представления плательщиком за указанный в обращении период декларации по соответствующему виду налога и направление сведений о доходах в территориальный орган ПФР;

2) в случае подтверждения факта представления сведений о доходах в территориальный орган ПФР, налоговые органы направляют уведомление (сообщение) с приложением копии обращения плательщика в территориальные органы ПФР, с указанием даты выгрузки, с целью осуществления перерасчета сумм страховых взносов;

 3) в случае обнаружения факта непредставления сведений о доходах в территориальные органы ПФР, необходимо организовать направление в территориальные органы ПФР указанной информации вместе с уведомлением (сообщением) с приложением копии обращения плательщика с целью осуществления перерасчета сумм страховых взносов;

4) в случае если декларация по соответствующему налогу была представлена плательщиком с нарушением срока, сведения из нее 1-го числа каждого месяца направляются налоговыми органами в органы ПФР независимо от налогового периода, за который упомянутые декларации представлены.

 5) в случае если декларация по соответствующему налогу не была представлена плательщиком, то налоговые органы информируют плательщика об алгоритме исчисления взносов территориальными органами ПФР и одновременно сообщают плательщику о необходимости представления декларации по соответствующему налогу.

В случае исполнения плательщиком обязанности по представлению декларации налоговые органы выполняют действия, предусмотренные п. 4.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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