Как организации попасть в реестр субъектов МСП

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Сведения о юрлицах и ИП вносятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе сведений, имеющихся у налоговиков по состоянию на 1 июля текущего календарного года.

Требование в отношении суммарной доли участия юриц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале ООО в целях внесения сведений о таких обществах в Реестр учитывается при внесении сведений в Реестр, начиная с 2017 года.



Если до момента актуализации сведений Реестра 10 августа 2017 года участник ООО не являлся субъектом МСП (сведения о нем до указанного момента не могли быть включены в Реестр), условия по суммарной доле участия, не считаются соблюденными.



Таким образом, если ООО по состоянию на 1 июля 2017 года не соответствовало условию по суммарной доле участия юрлиц, не являющихся субъектами МСП, то сведения о нем в Реестре не содержатся.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-14/19214@ от 25.09.2017.