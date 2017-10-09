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Что делать, если вы не получили налоговое уведомление

09.10.17 11:45
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Если вы являетесь обладателем недвижимого имущества и (или) транспортных средств и за период владения ими не получали налоговое уведомление и не платили налоги, вы обязаны представить в налоговые органы сведения о таком имуществе, напомнили в УФНС по Республике Карелия.

Данный порядок не распространяется на тех налогоплательщиков, которым уведомления за 2016 год не направляются по причине:

  • наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
  • если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей;
  • налогоплательщик является пользователем интернет - сервиса ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и не направил уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми объектами недвижимости или транспортным средством в 2016 году, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Форма «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 года №ММВ-7-11/598@. Указанное сообщение представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом с приложением копий правоустанавливающих документов.

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2017 года за непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган сообщения о наличии у вас объектов недвижимого имущества или транспортных средств, по которым не было получено налоговое уведомление, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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