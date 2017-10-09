Где вырос транспортный налог

20

Законом Ульяновской области от 22.09.2017 года №107-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области» увеличены ставки налога на некоторые транспортные средства.

Изменения коснулись ставок налога для следующих транспортных средств:

- за легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно ставка налога составит 70 руб. (ранее 65 руб.);

- за легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. ставка налога составит 130 руб. (ранее 115 руб.);

- за мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 35 л.с. ставка налога составит 30 руб. (ранее 15 руб.);

- за снегоходы, мотосани с мощностью двигателя свыше 50 л.с. ставка налога составит 40 руб. (ранее 30 руб.).;

- за катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л. с. ставка налога составит 85 руб. (ранее 60 руб.);

- за яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 л.с. ставка налога составит 180 руб. (ранее 120 руб.);

- за гидроциклы с мощностью двигателя свыше 100 л.с. ставка налога составит 200 руб. (ранее 150 руб.).

Новые ставки начнут действовать с 1 января 2018 года. Срок уплаты по новым ставкам (за налоговый период 2018 года) наступит в 2019 году.