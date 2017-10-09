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Где вырос транспортный налог

09.10.17 16:29
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Законом Ульяновской области от 22.09.2017 года №107-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области» увеличены ставки налога на некоторые транспортные средства.

Изменения коснулись ставок налога для следующих транспортных средств:

- за легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно ставка налога составит 70 руб. (ранее 65 руб.);
- за легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. ставка налога составит 130 руб. (ранее 115 руб.);
- за мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 35 л.с. ставка налога составит 30 руб. (ранее 15 руб.);
- за снегоходы, мотосани с мощностью двигателя свыше 50 л.с. ставка налога составит 40 руб. (ранее 30 руб.).;
- за катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л. с. ставка  налога составит 85 руб. (ранее 60 руб.);
- за яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 л.с. ставка налога составит 180 руб. (ранее 120 руб.);
- за гидроциклы с мощностью двигателя свыше 100 л.с. ставка налога составит 200 руб. (ранее 150 руб.).

Новые ставки начнут действовать с 1 января 2018 года. Срок уплаты по новым ставкам (за налоговый период 2018 года) наступит в 2019 году.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 136
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ToT
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Аноним
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Аноним
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yng
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Над.К
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