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С помощью бизнес-омбудсмена директору компании удалось отбиться от штрафа за СЗВ-М

09.10.17 11:15
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К орловскому бизнес-омбудсмену обратился директор компании, которого в качестве должностного лица ПФР оштрафовал за опоздание со сдачей СЗВ-М по ст. 15.33.2. КоАП.

Дело в том, что отчет СЗВ-М за апрель был сдан только 06.06.17, в то время как срок сдачи истек 15.05.17.

Причина такой просрочки со сдачей отчета  - экстренная госпитализация директора компании, которая продлилась всю отчетную компанию.

В судебном заседании бизнес-омбудсмен, не оспаривая факт совершения директором компании административного правонарушения, просил суд административное наказание в виде штрафа заменить на предупреждение.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В судебном заседании установлено, что совершенное директором  деяние не повлекло предусмотренных ч.2 ст.3.4 КоАП РФ общественно опасных последствий, что, с учетом отсутствия фактов предыдущего привлечения его к административной ответственности, свидетельствует о наличии правовой возможности замены штрафа предупреждением.

Таким образом, суд,  поддержав позицию бизнес-омбудсмена, заменил должностному лицу административное наказание в виде штрафа предупреждением, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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