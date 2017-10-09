Приказ ФНС о сокращении списка «черных» оффшоров не прошел регистрацию

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Здравствуйте! Если временная финансовая помощь не будет возвращена учредителям, можно ли&nb... Финансовая помощь учредителя: порядок отражения в учете при УСН

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Смотрю оп своему региону. 85 процентов. Исходя из этого наценка должна быть от 15% на товара и вы... Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион

yante Над.К, Вы писали:yante, да на месте письмо на сайте ФНС. Там, где ему и положено быть. &nbs... ФНС РФ: Письмо № ГД-4-11/19837@ от 03.10.2017

Glawbuch О людях, их нервах и кошельке никому нет дела. Не, почему же? Если еще что-то осталось в ко... Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов

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У меня для госчиновников есть только одно слово - суки. P.S. Простите меня за мой французский. Как ФОМС нарушил на 1 млрд руб. Квартиры и семинары на море вместо нормальной медицины

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Над.К, Вы писали:никаких претензий от налоговых органов еще не поступало Однако писульки о... У бухгалтеров начались проблемы из-за новых правил заполнения адресов в счетах-фактурах

Mmmaximmm Например, если девушка невысокая, то мозг отметит, что фигура быстро закончилась. Непорядок.... Как внешний вид помогает бухгалтеру в работе

Mmmaximmm Как внешний вид помогает бухгалтеру в работе?1. Кросовки и кеды - незаменимая обувь, для тех, ком... Как внешний вид помогает бухгалтеру в работе

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Чтобы жениться и вообще жить нормальной жизнью, надо было купить земельный участок. А иначе... БО... «Народные инспекторы» получили одобрение Правительства

msneg Аноним, Вы писали:30 серебреников - это были огромные деньги, как раз стоимость обычного земельно... «Народные инспекторы» получили одобрение Правительства

Аноним

30 серебреников - это были огромные деньги, как раз стоимость обычного земельного участка. «Народные инспекторы» получили одобрение Правительства

yante Удалили его и со своего сайта, и в Консультанте его нет... Чудеса просто какие-то тв... ФНС РФ: Письмо № ГД-4-11/19837@ от 03.10.2017

frolova lena Еще один бред. Они то в ПФР сведения передают, то в налоговую, то ЕСН, то не ЕСН, а мы теперь дол... Что делать, если инспекция не видит СНИЛС и отказывает в приеме РСВ

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Одним словом ужас((((( просто из такого удобного интерфейса перейти в это НЕЧТО!!!! Издевательств... Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам

frolova lena Да уж. В том отчетном периоде, не принимали 0 ую НДС ую декларацию, пока директор не придет на ко... Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»

Аноним

А еще всегда интересовал вопрос: ежели все автоматизируют, людей посокращают, кто налоги платить ... А так ли уж необходимы деньги?

Аноним

где посадки? Как ФОМС нарушил на 1 млрд руб. Квартиры и семинары на море вместо нормальной медицины

Аноним

Дешевизна? Ойтишнеги бесплатно на нее батрачить будут, надеется? Какая фееричная овца! А так ли уж необходимы деньги?

MIG700 Скорее всего сделают, что если не хочешь давать "согласие налогоплательщика на признан... Как ФНС будет делиться информацией с банками

Над.К В трудовую книжку вносятся не только поощрения, но и наказания, topvisa прав! Вы Правила з... Сотрудники игнорируют просьбы главбуха

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Мифы из неоткуда не берутся... Как будто в окружении нет людей получающих пенсию... ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто

Аноним

Первое, что приходит на ум так это то, что в скором будущем, да хоть бы сразу после выборов в 201... Эльвира Набиуллина о смысле жизни

Аноним

Чем ныть лучше ходите на выборы...и голосуйте, а не давайте возможность этим упырям голосовать ка... ПФР не спешит индексировать пенсию после увольнения пенсионера

Аноним

Ходить надо не на выборы, а улицы и администрации перекрывать. В 2011 году люди массово вышли на ... ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто

ti605 Без активной поддержки директора бухгалтер ничего не добьется. Ты можешь писать должностные инстр... Сотрудники игнорируют просьбы главбуха

zagrtdin89 Я позвонила по номеру 8800 7006318!!!я хотела узнать,как решить проблему с квартирой,за которую я... На сайте "Сбербанка" можно пожаловаться на его сотрудников

msneg Аноним, Вы писали:И 30 рублей каждому донесшему серебренников, имеете в виду?:) «Народные инспекторы» получили одобрение Правительства