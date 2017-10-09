Приказ ФНС о сокращении списка «черных» оффшоров не прошел регистрацию
09.10.17 12:42
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ФНС РФ не удалось с первого раза зарегистрировать свой приказ, которым из списка государств, необспечивающих обмен налоговой информацией с Россией, исключаются Британские Виргинские острова.
Как сообщила газета «Ведомости», налоговая служба указала в приложении неправильное наименование страны, т.е. несоответствующее общероссийскому классификатору стран (ОКСМ).
С нового года власти Британских Виргинских островов будут предоставлять информацию о реальных владельцах зарегистрированных в этой юрисдикции компаний по запросам ФНС России на регулярной основе. Поэтому должны быть исключены из «черного» списка оффшорных зон.