Клерк.Ру
 
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Как за два месяца сделать 5000 бухгалтеров?

09.10.17 17:06
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У «Ночного бухгалтера» юбилей: мы перевалили за 5000 подписчиков. Всего за 2 месяца.

Каждый вечер в районе 18 часов эти 5 тысяч человек получают краткий обзор самого важного для бухгалтеров. Мы пишем понятным языком и не занудничаем. Советуем, а не учим.

В общем, мы правда классные. 

С этим согласны и эксперты. «Ночного бухгалтера» недавно признали лучшей рассылкой для бухгалтеров.

Таких, как мы, больше нет. Проверьте, подписавшись в форме ниже.

Тем, кому сегодня не придет «Ночной бухгалтер». Мы случайно удалили 47 подписчиков из базы «Ночного бухгалтера». Тем, кому не придет сегодняшний пушистый выпуск, а без «Ночного бухгалтера» жизнь уже не мила, нужно будет переподписаться. И не забыть после этого открыть письмо подтверждения, которое придет на указанный в форме ниже емеил.

Подписывайтесь на «НБ».



 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
Люди которым это нравится

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Мнения 136
Обслуживающий
ToT
Большое обсуждегние получилсоь вот тут:  Очень ночной
«Ночной бухгалтер». Налог на хвосты, победа ИП и новые проверки контрагентов
Аноним
Вы не заметили, НадКаКа, что везде вы проигрываете. Вы журналист, видимо автор этой темы на Клерк...
Сотрудники игнорируют просьбы главбуха
Клерк
Юлия Самусева
Аноним, Вы писали:Юлия Самусева, Вы писали:У меня 2 собачки. Я готова зарегистрировать и платить ...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
1. По какой величине будет считаться налог? По количеству выделяемых каловых масс? Или по громкос...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Юлия Самусева, Вы писали:У меня 2 собачки. Я готова зарегистрировать и платить налог, но! Обеспеч...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Все правильно делают , давно надо было внести этот закон . Люди уроды конченные . Заведут , а пот...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Публичное акционерное общество РОСБАНК
РОСБАНК
Клерк
yng
Помню, ещё давно, когда меня достало бегать за сотрудниками с просьбой предоставить документы в б...
Сотрудники игнорируют просьбы главбуха
Клерк
Юлия Самусева
У меня 2 собачки. Я готова зарегистрировать и платить налог, но! Обеспечьте мне зоны выгула! У на...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Сайт лучшеФорум тоже
Три причины больше не ходить на «Клерк»
Клерк
NatalyiIn
у нас всегда бывает гладко только на бумаге
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Опять закон не для блага животных,а для пополнения казны...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Ещё один способ честного отъема денег у населения! Астап завидует!!!
В России введут «налог» на домашних животных
<b>Модератор</b>
Над.К
Которые могут показать на вас по тому,  Хорошие же у Вас отношения с соседями...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Аноним, Вы писали:Энерго сбытовым организациям законодательно запрещено работать напрямую с насел...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
<b>Модератор</b>
Над.К
Вообще-то на месте страница, там как раз сейчас обсуждают, сколько резюме получено
Хотите рулить экономикой? Шлите резюме Орешкину в Фейсбуке!
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, т.е. незаконно пакостить работникам для Вас в порядке вещей? Платить ведь ему за ушерб не...
Сотрудники игнорируют просьбы главбуха
Клерк
mityai
 Вы слушаете только тех, кто сидит на кресле, чтобы был запас?  Вы прочли в моем комм...
Почему «санация банков» оказалась грандиозной аферой
Аноним
По закону, не по закону внесли взыскание в ТК. Пусть сотрудник потом через суд доказывает. Так вр...
Сотрудники игнорируют просьбы главбуха
Аноним
оставьте старые налоги но пусть платят все без льгот а то полстраны живут за счёт другой полстран...
Льготу по налогу на имущество дадут только на один объект каждого вида
Клерк
msneg
mityai, Вы писали:Господи, толстая тетка, едва помещающаяся в кресло, сортирные вставки, заявлени...
Почему «санация банков» оказалась грандиозной аферой
Аноним
Ни одного закона на благо народа !!!! сидят , спят , годами бездельничают чтобы придумать какой н...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Мне можно в Facebook написать, резюме прислать &mdash; мы рассмотрим», &mdash; сказал Орешк...
Хотите рулить экономикой? Шлите резюме Орешкину в Фейсбуке!
Клерк
natalisa51
Над.К, Вы писали:а если учесть с 2018г. в суде по Гражданским делам должны быть представители тол...
В России введут «налог» на домашних животных
<b>Модератор</b>
Над.К
а если учесть с 2018г. в суде по Гражданским делам должны быть представители только с юрид образо...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Аноним, Вы писали:добрый день.а какой максимальный срок был до вступления в силу нового закона?&n...
Ужесточены сроки оплаты контрактов заказчиками
Аноним
Если нет убытков за предыдущие периоды и компания на 100% уверена что их не будет, то все равно н...
Что бухгалтеры делают со счетами от поставщиков
Клерк
natalisa51
Листопад5, Вы писали:а не подумали наши защитники животных о том, что некоторые не захотят платит...
В России введут «налог» на домашних животных
Клерк
Листопад5
а не подумали наши защитники животных о том, что некоторые не захотят платить налог и просто выки...
В России введут «налог» на домашних животных
Клерк
natalisa51
 В ход пойдут опять. коньяк , кофе ,конфеты и весь ширпотреб... От чего ушли-к тому и придём...
А так ли уж необходимы деньги?
Клерк
Рамиль_Шайхутдинов
ToT, Вы писали:писать можно вообще что угодно. И они всегда дико полезны как обратная связь. А ст...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать