Транспортный налог не отменят

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9 октября состоялось заседание Комитета по налогам и бюджету Госдумы, сообщила Парламентская газета. В числе прочих вопросов обсуждались предложенные представителями разных фракций законопроекты об отмене транспортного налога.

Представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, защищая целесообразность документа, предложенного его однопартийцами, высказал мнение о том, что сбор транспортного налога с граждан на строительство и ремонт автодорожной инфраструктуры, по сути, приводит к двойному и тройному налогообложению, поскольку деньги в бюджет платят все, на кого зарегистрировано транспортное средство вне зависимости от его типа (будь то легковой автомобиль или самосвал) и от того, насколько часто собственник им пользуется — раз в год или каждый день.



Нилов отметил, что граждане в большинстве своём поддерживают отмену этого налога, а за его сохранение выступают лишь региональные власти — поскольку доходы от транспортного сбора поступают в бюджеты субъектов Федерации.



«Региональные власти — не хотят собирать деньги с леса, водки, земли, а пытаются собрать как можно больше с обычных граждан, — посетовал законодатель. — Причём сегодня сбор этого налога не превышает 50 процентов — то есть его даже не получается как следует собирать».



Между тем участвовавший в заседании представитель Правительства РФ сообщил, что собираемость транспортного налога удовлетворительная. Например, в текущий период в региональные бюджеты поступило порядка 140 миллиардов рублей, и все эти деньги были направлены на дорожный ремонт и строительство.



Чиновник подчеркнул, что Правительство не поддерживает отмену этого налога, и члены Комитета согласились с его позицией, отклонив большинством голосов все три варианта законопроектов об отмене транспортного налога. В том числе был отклонён документ, предложенный депутатами от КПРФ Валерием Рашкиным и Сергеем Обуховым, инициатива депутатов от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и законопроект «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.