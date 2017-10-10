Клерк.Ру
 
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Транспортный налог не отменят

10.10.17 11:16
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9 октября состоялось заседание Комитета по налогам и бюджету Госдумы, сообщила Парламентская газета. В числе прочих вопросов обсуждались предложенные представителями разных фракций законопроекты об отмене транспортного налога.

Представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, защищая целесообразность документа, предложенного его однопартийцами, высказал мнение о том, что сбор транспортного налога с граждан на строительство и ремонт автодорожной инфраструктуры, по сути, приводит к двойному и тройному налогообложению, поскольку деньги в бюджет платят все, на кого зарегистрировано транспортное средство вне зависимости от его типа (будь то легковой автомобиль или самосвал) и от того, насколько часто собственник им пользуется — раз в год или каждый день.

Нилов отметил, что граждане в большинстве своём поддерживают отмену этого налога, а за его сохранение выступают лишь региональные власти — поскольку доходы от транспортного сбора поступают в бюджеты субъектов Федерации.
 

«Региональные власти — не хотят собирать деньги с леса, водки, земли, а пытаются собрать как можно больше с обычных граждан, — посетовал законодатель. — Причём сегодня сбор этого налога не превышает 50 процентов — то есть его даже не получается как следует собирать».


Между тем участвовавший в заседании представитель Правительства РФ сообщил, что собираемость транспортного налога удовлетворительная. Например, в текущий период в региональные бюджеты поступило порядка 140 миллиардов рублей, и все эти деньги были направлены на дорожный ремонт и строительство.

Чиновник подчеркнул, что Правительство не поддерживает отмену этого налога, и члены Комитета согласились с его позицией, отклонив большинством голосов все три варианта законопроектов об отмене транспортного налога. В том числе был отклонён документ, предложенный депутатами от КПРФ Валерием Рашкиным и Сергеем Обуховым, инициатива депутатов от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и законопроект «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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3 мнения
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Аноним

Из-за транспортно налога у нас нет и не будет автоспорта, нормальный двигателей в Вазе, Xzibitа и Вест Кост Кастомс

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Аноним

Зачем нужны вообще эти оппозиционные партии, если у них нет никаких прав? Оставьте одну партию и шлепайте угодные власти законы. Зачем на выборы тратить деньги? "Одобрямс!" (с)

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Аноним

Имущественные налоги есть повторно-перманентное налогообложение того, что уже было обложено по самые помидоры, налог на воздух взамен имущественной ренты представляется в этом смысле адекватной и гуманной мерой, однако правительство на это вероятно не пойдёт, из-за опасения, что станут меньше дышать

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