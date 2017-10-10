Транспортный налог не отменят
9 октября состоялось заседание Комитета по налогам и бюджету Госдумы, сообщила Парламентская газета. В числе прочих вопросов обсуждались предложенные представителями разных фракций законопроекты об отмене транспортного налога.
Представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, защищая целесообразность документа, предложенного его однопартийцами, высказал мнение о том, что сбор транспортного налога с граждан на строительство и ремонт автодорожной инфраструктуры, по сути, приводит к двойному и тройному налогообложению, поскольку деньги в бюджет платят все, на кого зарегистрировано транспортное средство вне зависимости от его типа (будь то легковой автомобиль или самосвал) и от того, насколько часто собственник им пользуется — раз в год или каждый день.
Нилов отметил, что граждане в большинстве своём поддерживают отмену этого налога, а за его сохранение выступают лишь региональные власти — поскольку доходы от транспортного сбора поступают в бюджеты субъектов Федерации.
«Региональные власти — не хотят собирать деньги с леса, водки, земли, а пытаются собрать как можно больше с обычных граждан, — посетовал законодатель. — Причём сегодня сбор этого налога не превышает 50 процентов — то есть его даже не получается как следует собирать».
Между тем участвовавший в заседании представитель Правительства РФ сообщил, что собираемость транспортного налога удовлетворительная. Например, в текущий период в региональные бюджеты поступило порядка 140 миллиардов рублей, и все эти деньги были направлены на дорожный ремонт и строительство.
Чиновник подчеркнул, что Правительство не поддерживает отмену этого налога, и члены Комитета согласились с его позицией, отклонив большинством голосов все три варианта законопроектов об отмене транспортного налога. В том числе был отклонён документ, предложенный депутатами от КПРФ Валерием Рашкиным и Сергеем Обуховым, инициатива депутатов от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и законопроект «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
Из-за транспортно налога у нас нет и не будет автоспорта, нормальный двигателей в Вазе, Xzibitа и Вест Кост Кастомс
Зачем нужны вообще эти оппозиционные партии, если у них нет никаких прав? Оставьте одну партию и шлепайте угодные власти законы. Зачем на выборы тратить деньги? "Одобрямс!" (с)
Имущественные налоги есть повторно-перманентное налогообложение того, что уже было обложено по самые помидоры, налог на воздух взамен имущественной ренты представляется в этом смысле адекватной и гуманной мерой, однако правительство на это вероятно не пойдёт, из-за опасения, что станут меньше дышать