Налоговики рассказали о пользе «Личного кабинета ИП»

- сведения, содержащиеся в ЕГРИП;

- информация обо всех постановках на учет в налоговых органах;

- показатели расчетов с бюджетом в целом и в разрезе налогов, информация о налоговых обязательствах и о предстоящих платежах,

- информация о документах и операциях, формирующих состояние расчетов с бюджетом;

- информация об урегулированной задолженности (отсроченной, рассроченной, реструктурированной, инвестиционному налоговому кредиту);

- информация об исполненных решениях на зачет и возврат переплаты, о принятых решениях об уточнении платежа;

- информация о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей;

- информация о мерах принудительного взыскания задолженности;

- информация о недоимке, задолженности по пеням и штрафам, признанных безнадежными к взысканию и списанных в соответствии с решением налогового органа;

- сведения о применяемой системе налогообложения;

- информация о ходе проведения камеральных проверок.