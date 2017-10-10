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Налоговики рассказали о пользе «Личного кабинета ИП»

10.10.17 14:33
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Подключившись к Интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» пользователи  в режиме онлайн могут получать: 
- сведения, содержащиеся в ЕГРИП; 
- информация обо всех постановках на учет в налоговых органах; 
- показатели расчетов с бюджетом в целом и в разрезе налогов, информация о налоговых обязательствах и о предстоящих платежах, 
- информация о документах и операциях, формирующих состояние расчетов с бюджетом; 
- информация об урегулированной задолженности (отсроченной, рассроченной, реструктурированной, инвестиционному налоговому кредиту); 
- информация об исполненных решениях на зачет и возврат переплаты, о принятых решениях об уточнении платежа; 
- информация о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей; 
- информация о мерах принудительного взыскания задолженности; 
- информация о недоимке, задолженности по пеням и штрафам, признанных безнадежными к взысканию и списанных в соответствии с решением налогового органа; 
- сведения о применяемой системе налогообложения; 
- информация о ходе проведения камеральных проверок.
 
Кроме того, без визита в налоговый орган пользователи Сервиса могут получать следующие услуги:
- получение выписки из ЕГРИП (о себе) в форме электронного документа; 
- направление в налоговый орган документов для государственной регистрации внесения 
- изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП (форма № Р24001), внесения изменений в сведения о КФХ, содержащиеся в ЕГРИП (форма № Р24002), для государственной регистрации прекращения деятельности в качестве ИП (форма № Р26001), для государственной регистрации прекращения КФХ (форма №Р26002); 
- представление заявлений в целях постановки, снятия с учета ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД (по форме № ЕНВД-2/ ЕНВД-4); 
- осуществление зачетов и возвратов излишнее уплаченных в бюджет налогоплательщиком сумм налога и других обязательных платежей; 
- инициирование проведения совместной сверки расчетов с бюджетом; 
- предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акта сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, процентам, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году; 
- запрос справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на бумажном носителе и др.
 
Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика индивидуального предпринимателя» можно представив заявление, заверенное усиленной квалифицированной электронной подписью/Универсальной электронной картой на сайте www.nalog.ru, по Регистрационной карте, которая выдается при обращении налогоплательщика в инспекцию, уточнили в УФНС по Ямало-Ненецкому АО.

 

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