В ИФНС выяснили: налогоплательщики не оформляют работников, занижают площадь и скрывают доход

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Налоговики Кургана совместно с чиновниками Администрации и полицейскими за 9 месяцев этого года в областном центре выявили более 160 нарушений в сфере налогового и трудового законодательства.

Так, во время рейдов мобильных оперативных групп специалисты выявили 21 факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности (материалы дел направлены в судебные инстанции).

17 ИП и 10 юрлиц на момент проверки не отчитывались по осуществлению деятельности, два представителя малого бизнеса представили нулевую отчетность, хотя в ходе проверки были выявлены факты получения постоянного ежедневного дохода. 4 ИП и 2 юрлица использовали труд наемных рабочих без их официального трудоустройства.

Также, с начала этого года в ходе межведомственных рейдов специалисты обнаружили, что некоторые бизнесмены представляют отчетность по ЕНВД, в которой занимаемая площадь их кафе или магазина не соответствует реальной. В итоге 9 представителей малого бизнеса существенно занизили налоговую базу.

Кроме того, по оперативным данным в этом году выявлено более 70 фактов нарушения требований закона о ККТ.

По всем пунктам обследования составлены акты проверок, по результатам которых будут вынесены соответствующие решения.