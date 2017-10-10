Что стало твориться со сдачей СЗВ-М: массовые штрафы
10.10.17 10:11
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Пенсионный фонд начал повально штрафовать работодателей за отчеты СЗВ-М. Рассказываем, за что можно получить штраф.
О проблемах при сдаче отчета в Пенсфонд сегодня новый пост в блоге компании «Такснет».
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