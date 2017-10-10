Что стало твориться со сдачей СЗВ-М: массовые штрафы

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Первоклассник Подождать-то можно. Лишь бы не начислили чужие налоги. Как иногда бывает у ребят. Что делать, если вы не получили налоговое уведомление

Аноним

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Первоклассник А суды у нас не на законы опираются, а на рекомендации сверху. Сталкивались, знаем... Так ... Проверки контрагентов в рамках должной осмотрительности могут измениться

Аноним

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Марфик Аноним, Вы писали:Сообщается, что налог на содержание кошек составит от 3 до 5 тысяч рублей за од... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

А суды у нас не на законы опираются, а на рекомендации сверху. Сталкивались, знаем... Проверки контрагентов в рамках должной осмотрительности могут измениться

Аноним

Сообщается, что налог на содержание кошек составит от 3 до 5 тысяч рублей за одно животное. На со... В России введут «налог» на домашних животных

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Аноним

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Аноним

Не понимаю паники на счет обязательного чипирования собак и кошек. Чип помогает идент... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

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Аноним

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Аноним

Имущественные налоги есть повторно-перманентное налогообложение того, что уже было обложено по са... Транспортный налог не отменят

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