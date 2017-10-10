В форму уведомления о контролируемых сделках вносят изменения

ВаляЧел в соответствии с ч. 1 ст. 859 ГК РФ - Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента... Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку

Emme Ну, это смотря в каком виде им ПФР будет это уточнение отправлять. А то ж ведь налоговая опять не... Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам

Аноним

у нас тоже такая же ситуация, как быть ума не приложу. Отказы везде. Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку

Аноним

30.09.17 это суббота, а первый рабочий день 2 октября НДФЛ с отпускных и больничных: справочник для бухгалтера

mityai Странно, что только сейчас об этом стало известно. Вполне логичный шаг - на западе, куда мы изо в... Банки будут оценивать риски клиентов по истории их покупок

Аноним

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Аноним

Добрый день! Подскажите пожалуйста, заказал товар через интернет,получил посылку на почте,вскрыл ... Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил

Аноним

Задушу всех своих кошек, но платить не буду В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

закон о том,как собирать деньги с народа, нужно еще всех бездомных собак раздать тем у кого нет ж... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

супер Баязитова, все правильно сказала!!! особенно про 1000 потенциальных проверяльщиков на кажды... Почему «санация банков» оказалась грандиозной аферой

natalisa51 Мне вот интересно... Если государство считает ,что эта регистрация нужна, то почему она не ... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

Сначала банки расплодились. Теперь их закрывают. Из страны вывозили и выводят огромные деньги. Пр... Почему «санация банков» оказалась грандиозной аферой

Татьяна- Васильевна Аноним, Вы не правы. Когда перечисляют денежные средства в подотчет, то в п/п именно так и пишут:... Банки будут оценивать риски клиентов по истории их покупок

Аноним

Hokori, Вы писали:А если на место сотрудника Газпрома поставить депутана (опечатка очень в тему в... Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат

Аноним

хочешь получить кредит - нетпроблема, устроился в организацию записался подотчётным лицом - покуп... Банки будут оценивать риски клиентов по истории их покупок

Аноним

Наглые, гнусные, жадные твари без стыда! Это ж надо было ещё зоозащитников сюда приплести. Вот дл... В России введут «налог» на домашних животных

saigak Не поддержу. Наши собаки и кошки по заграницам не летают. Вам надо - вы и чипируйте, а 99% населе... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

А если нет договора могут ли мне начислять пеню Очередность погашения пеней и основного долга по квартплате

Аноним

Аноним, Вы писали Не поддержу. Наши собаки и кошки по заграницам не летают. Вам надо - вы и ... В России введут «налог» на домашних животных

Над.К Через электронную почту никак не заказать. И по почте вам её никто не пошлет Как получить справку об отсутствии задолженности по уплате налогов физическим лицам

natalisa51 Сколько бабла собирают и ни копейки не хотят потратить на охрану здоровья и жизнеобеспечения. А п... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

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Аноним

Вообще-то "умерший", а не "усопший". Чай не в церкви-с... Как получить пособие на погребение

mityai Ужас какой! Он не переживает! Считаете, что стоит начать? Все таки вредно для... Почему «санация банков» оказалась грандиозной аферой

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ToT Я к тому, что автор никак не стесняется своего телосложения и не переживает за него. Ужас к... Почему «санация банков» оказалась грандиозной аферой

Первоклассник Подождать-то можно. Лишь бы не начислили чужие налоги. Как иногда бывает у ребят. Что делать, если вы не получили налоговое уведомление

Аноним

Добрый день.Спрасибо. Очень полезно! Взнос в ФОМС сумма такая же 5850 руб.? Формирование квитанций на уплату взносов ИП: пошаговая инструкция

mityai Ужас какой. Она ест торты Я к тому, что автор никак не стесняется своего телосложен... Почему «санация банков» оказалась грандиозной аферой

sv777 Так точно. Может где-то и есть независимые решения судей, но это экзотика. В целом - беззаконие. ... Проверки контрагентов в рамках должной осмотрительности могут измениться

Аноним

И, кстати, да: многие мамочки не считают зазорным "выгулять" ребенка по-большому на газон. Это сч... В России введут «налог» на домашних животных