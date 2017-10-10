Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам

82

Налоговикам на местах разослано совместное письмо ФНС и ПФР от 04.10.2017 № НП-30-26/15844/ГД-4-8/20020@ по вопросу осуществления возврата плательщику излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, образовавшихся за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017.

В документе описана процедура возврата, которая состоит из нескольких пунктов.

Получив заявление о возврате вносов за периоды до 01.01.17, оплаченные после 01.01.17 на КБК «182», ПФР не позднее 2 рабочих дней направляет в УФНС письменный запрос «на бумаге» относительно сальдо расчетов, принятого налоговиками в рамках обмена.

Эти сведения УФНС передает в ПФР в течение 3 рабочих дней также на бумажном носителе.

Еще 2 рабочих дня дается ПФР, чтобы сверить полученную информацию со своими данными.

Далее УФНС получив корректировку сведений из ПФР о сальдо на 01.01.17, в течение 2 рабочих дней направляет в ПФР подтверждение соответствия сведений ИФНС сведениям по данным пенсионщиков или информацию о несоответствии, а также уточненные суммы излишне уплаченных взносов.

Получив подтверждение, ПФР принимает решение о возврате и в течение рабочего дня направляет его в УФНС.

Еще 3 дня дается УФНС, чтоб направить заявку на возврат взносов в УФК.

Если плательщик страховых взносов направит заявление на возврат в ИФНС оно останется без рассмотрения. Налоговики переправят его в ПФР о чем письменно уведомят заявителя через 3 дня.